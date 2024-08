Erinaldo Dantas: Valorização e conquistas da advocacia cearense

No dia 11 de agosto, comemoramos o Dia da Advocacia, uma data que nos convida a refletir sobre as conquistas e desafios da nossa profissão. Na Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Ceará (OAB-CE), temos trabalhado incansavelmente para fortalecer a classe, refletindo em cada ação o nosso compromisso com a valorização dos profissionais do Direito.

A gestão 2022-2024 tem sido pautada em quatro pilares fundamentais: união, defesa do estado democrático de direito, prerrogativas e honorários. Esses pilares norteiam nossas iniciativas e garantem que a OAB-CE esteja sempre de portas abertas para advogados e advogadas de todo o estado.

A união tem sido a base de nossas conquistas. Trabalhamos em estreita colaboração com a diretoria, conselheiros, comissões e presidentes de subsecções, formando uma grande parceria em prol da advocacia. A defesa do estado democrático de direito é outro pilar essencial, reforçando nosso papel na promoção da Justiça e na proteção das liberdades fundamentais.

As prerrogativas profissionais são a garantia de que os advogados possam exercer suas funções com autonomia e respeito. Temos avançado significativamente na defesa dessas prerrogativas, garantindo que nenhum advogado seja impedido de realizar seu trabalho de forma plena e digna. Além disso, os honorários advocatícios, que representam a justa remuneração pelo trabalho desempenhado, têm sido uma prioridade em nossas ações.

Nossas conquistas são visíveis em diversas frentes. Do norte ao sul do Ceará, a entidade está presente, atuando como um verdadeiro alicerce para os profissionais do Direito. Realizamos cursos, seminários e eventos que promovem a capacitação contínua da classe, além de investir em infraestrutura e serviços que facilitam o exercício da advocacia.

Continuaremos atuando por um caminho de sucesso, reforçando o papel essencial da OAB na sociedade e na promoção da Justiça. Nosso propósito é seguir sendo uma OAB de portas verdadeiramente abertas, sempre à disposição para apoiar e valorizar os advogados e advogadas cearenses.

Neste Dia da Advocacia, celebramos não apenas um mês, mas a nossa profissão, que merece todo o respeito e reconhecimento. Viva a advocacia cearense!