Fortaleza é muito massa

A julgar pelas notícias que têm vindo do Rio de Janeiro, de São Paulo e até mesmo da nossa vizinha Teresina, é de dar alívio a chegada de mais uma campanha eleitoral em Fortaleza. De algum modo, a capital cearense venceu boa parte dos fantasmas que acompanham as disputas à Prefeitura. Nesse esforço recente de redemocratização, já fomos administrados por homens e por mulheres, por católicos e por evangélicos, por gestões mais à direita e outras mais à esquerda, alinhadas e desalinhadas aos governos do Estado e da União, já experimentamos continuidades e rupturas.

Até aqui, Fortaleza tem se revelado absolutamente preparada para lidar com os sobressaltos da política. A opinião pública da cidade, incluindo aí parte expressiva das lideranças comunitárias, tem atuado para equilibrar discursos e propostas e ajudado a preservar ações que têm causado mudanças reais. Já ficou claro que não se reduz desigualdades históricas em quatro anos. Já ficou claro que não há solução fácil para problemas estruturantes. Já ficou claro que, independente de quem implementou um programa, se gerou bom resultado, o lógico é que seja mantido ou ampliado.

Ganhamos todos com a requalificação da nossa orla de leste a oeste. Ganhamos todos com uma Rede Cuca mais espraiada. Ganhamos todos com esses quilômetros e quilômetros de corredores exclusivos para o transporte público e para as bicicletas. É bonito ver a cidade resiliente ao humor e ao tempo da política. Claro, desafios novos vão se colocando, sublinhando outros tantos já tradicionais, mas é visível um movimento propositivo. Independente do verniz, Fortaleza tem eleito prefeitos e prefeitas, pelo menos em tese, conscientes das nossas carências reais.

Na hora de competir pelo voto, faz parte do jogo, os estrategistas, evidentemente, vão pautar amenidades e até animado. Deixa esse povo correr e fazer dancinha. A verdade, porém, é que não é isso que conta. Que diga: não é isso que tem contado, considerando os últimos pleitos. Fortaleza tem se mostrado madura o suficiente a ponto de colocar na conta do muito pouco provável uma candidatura que se imponha desconectada em absoluto de diagnósticos consistentes e estratégias viáveis de solução. Nosso eleitorado, via de regra, entende que é difícil a tarefa de administrar uma cidade tão grande e complexa. n