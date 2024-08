Rodrigo Chaves de Mello : Em Sobral, continuidade ou mudança?

A corrida eleitoral começou em Sobral. Trazendo ao público as estratégias e os desafios de cada um dos lados na contenda, o pontapé inicial foi dado pelas convenções das duas principais candidaturas.

A convenção da chapa de Izolda Cela (PSB) e Paulo Flores (PT) foi feita para impactar. No telão, imagens de seu período como governadora do Estado e Secretária Executiva do MEC. No palco, sua musculatura política se enunciou com as presenças do senador Cid Gomes, do governador Elmano de Freitas, do ministro Camilo Santana, e do atual prefeito da cidade, Ivo Gomes.

O evento explicitou o alinhamento de Izolda com os poderes estadual e federal e reforçou seu protagonismo no projeto que, pela educação, fez de Sobral referência nacional. A candidatura aposta sua força nos bons indicadores sociais trazidos por um ciclo que perdura 28 anos à frente da política municipal.

A longa duração é o nó górdio da disputa. Se for certa a máxima de que, quanto mais um ciclo se alonga no tempo, mais se aproxima do inevitável momento de seu encerramento, Izolda precisará convencer o eleitorado de que, com os bons resultados que trouxeram o atual ciclo até aqui, ela encontrará soluções para debelar os descontentamentos por ele aberto.

É esse paradoxo que a oposição pretende explorar. Vitaminada pelo apoio do PL, a convenção da chapa de Oscar Rodrigues (União) e Imaculada Adeodato (MDB), teve tom certeiro. Aludindo à passagem bíblica da luta entre David e Golias, a chapa disparou: a cidade não pode viver de indicadores educacionais que não se convertem em bem-estar para a maioria da população. A taxa do lixo, a falta de emprego, as filas nos postos de saúde e a violência seriam causas de um mal-estar vivido principalmente entre moradores das periferias e dos distritos.

A oposição tem uma montanha a escalar. Seu desafio é convencer um eleitorado que tem dado reiteradas demonstrações de que não se reconhece na imagem de uma insustentável cidade-vitrine que estaria sendo corroída desde suas bases.

Cartas na mesa, o jogo começou. Na alternativa entre continuidade ou mudança, as eleições em Sobral prometem boas emoções.