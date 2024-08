Socorro França: Prevenir a violência é missão coletiva

Foto: Divulgação Socorro França, secretária dos Direitos Humanos do Ceará

Construir soluções para violência passa por compreender a complexidade que a envolve e o Governo do Ceará sai na frente com a formatação de políticas de prevenção. A sociedade, muitas vezes, se vê imersa em uma cultura ofensiva que captura jovens, mulheres e comunidades como um todo, afastando-os de uma realidade de vida digna. Adentrar os territórios e entender as reais necessidades das pessoas é nossa missão nesse contexto.

Para direcionar o foco a essa questão, contamos com a sempre assertiva visão do governador Elmano de Freitas, que reuniu grupo intersetorial para compor o Comitê Social de Fortalecimento da Segurança. Com esse novo projeto, a segurança pública é tratada como um tema transversal, trazendo o governo e a sociedade civil unidos, escutando as pessoas e transformando vidas por meio da prevenção.

Unir setores específicos como aqueles que tratam dos direitos humanos, da juventude e das mulheres com os agentes de segurança é essencial. E é isso que o nosso governador está propondo: uma política social que dialogue com a segurança pública.

Além de secretários de diversas pastas estaduais, participaram desse primeiro encontro representantes de instituições como Assembleia Legislativa do Ceará, do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), Ministério Público do do Ceará (MPCE), Universidade Federal do Ceará (UFC), Unicef, Fecomércio etc.

Sempre reforço que os direitos humanos são transversais e que a defesa deles passa por todas as pastas do Governo. A reunião desse grupo diverso para trabalharmos uma cultura de paz e o fortalecimento de uma sociedade que defenda os direitos humanos demonstra um importante alinhamento entre as áreas de atuação do Estado.

Prevenir é a melhor maneira de enfrentar a violência e, a partir da discussão de projetos em áreas com maiores índices de criminalidade, poderemos alcançar as principais necessidades da população que sofre as consequências desse cenário. Dessa forma, seguiremos cada vez mais firmes em um Ceará que cuida das pessoas. n