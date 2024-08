Lan Heping: De mãos dadas para criar os próximos cinquenta anos brilhantes de relações China-Brasil

Em 15 de agosto de 1974, a China e o Brasil estabeleceram relações diplomáticas, iniciando uma história de intercâmbios amistosos entre os dois maiores países em desenvolvimento nos hemisférios oriental e ocidental. Ao longo do último meio século, as duas nações estão comprometidas com os princípios de respeito mútuo, tratamento igualitário e cooperação ganha-ganha, fazendo com que o relacionamento bilateral resista a todos os tempestades e mudanças e avance com firmeza, de modo que as relações sino-brasileiras passaram muito além da esfera bilateral e destacaram cada vez mais sua influência estratégica e global.

Nos últimos 50 anos, a China e o Brasil mantiveram intercâmbios frequentes de alto nível e a confiança política mútua continuou a se aprofundar. No último ano, os presidentes Xi Jinping e Luiz Inácio Lula da Silva, traçaram uma direção estratégica para abrir um novo futuro para as relações China-Brasil na nova era. A China tem sido o maior parceiro comercial do Brasil por 14 anos consecutivos, sendo o maior destino de exportação e fonte de importação do Brasil. Com base no aprofundamento da cooperação tradicional, os dois países estão expandindo ativamente sua cooperação nas áreas emergentes, tais como energia limpa, economia digital e desenvolvimento aeroespacial.

Este ano marca o 75º aniversário da fundação da República Popular da China. A recém-concluída 3ª Sessão Plenária do 20º Comitê Central do Partido Comunista da China foi realizada com sucesso, enviando um sinal claro de que a China expandirá ainda mais sua abertura de alto nível ao mundo. A abertura é um símbolo distintivo da modernização chinesa. Estamos dispostos a trabalhar em estreita colaboração com o lado brasileiro para promover a construção conjunta da Iniciativa Cinturão e Rota para se encaixar com as estratégias de Reindustrialização e Novo PAC do Brasil, aprofundar os intercâmbios e as cooperações de forma abrangente e levar adiante a amizade entre as duas nações, beneficiando os povos de ambos os lados.

Este ano marca o 70º aniversário da publicação dos Cinco Princípios de Coexistência Pacífica. O conceito proposto pelo líder chinês, Xi Jinping, de construir uma comunidade de futuro compartilhado para a humanidade é uma melhor herança, promoção e sublimação dos cinco princípios de coexistêcia pacífica na nova situação. A China e o Brasil são membros importantes do Sul Global, e a China está disposta a reforçar a coordenação da posição com o Brasil em questões multilaterais, continuar promovendo o arrefecimento de pontos críticos regionais, apoiar a independência estratégica dos países em desenvolvimento, promover a reforma do sistema de governança global, promover a democratização das relações internacionais e assumir a missão de construir uma comunidade de futuro compartilhado para a humanidade nesta era.

Devemos seguir o planejamento estratégico dos dois líderes como guia, defender a intenção original do estabelecimento das relações diplomáticas, continuar a amizade tradicional e dar as mãos para criar os próximos cinquenta anos brilhantes de relações bilaterais.