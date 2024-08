Assis Cavalcante: Shoppings centers e desenvolvimento urbano

Foto: Rodrigo Carvalho/O POVO Assis Cavalcante, presidente da CDL de Fortaleza

A trajetória do comércio varejista em Fortaleza tem a marca empreendedora de um personagem que contribuiu decisivamente para a descentralização e expansão do comércio na cidade: o empresário Tasso Jereissati, ex-senador e ex-governador do Ceará. Sua iniciativa pioneira - o Shopping Center Um - descortina, em 1974, um processo que iria transformar as dimensões urbana e econômica da cidade, levando desenvolvimento a bairros fora dos tradicionais centros comerciais de compras.

Situado na Av. Santos Dumont, com um conceito inovador, o Center Um incluía o supermercado Jumbo como loja âncora, dois cinemas, mais de 40 lojas e lanchonetes em sua estrutura, representando uma nova forma de fazer compras e lazer?. A presença do Jumbo aumentou o fluxo de consumidores e integrou conveniência e diversidade de serviços em um único local, melhorando a experiência de compra e incrementando a frequência de visitas?.

O Center Um foi um divisor de águas, incentivou o crescimento de novas áreas fora do Centro da cidade, a partir da visão de que os shoppings centers poderiam ser incentivadores de desenvolvimento, contribuindo para a criação de novos polos comerciais e residenciais, descentralização que ajudou a descongestionar o Centro e proporcionar melhor distribuição dos serviços e do comércio pela capital cearense?.

O empresário local compreendeu que o "dicumê" atrai consumidor, e praças de alimentação e restaurantes tornaram-se elementos fundamentais para aumentar o fluxo de visitantes, criando um ambiente para além das compras impulsivas típicas das lojas tradicionais, transformando de vez esses espaços de convivência e lazer, ampliando sua relevância na vida das pessoas. E surgem shoppings em toda parte: Parangaba, Jóquei Clube, Papicu, Presidente Kennedy, São Gerardo e Benfica, cada um incorporando elementos de entretenimento e lazer diversificados, comprovando que são espaços multifuncionais.

O Center Um embalou a criação do Shopping Iguatemi Fortaleza, um dos maiores e mais importantes do Nordeste, elevando e consolidando ainda mais o patamar do espaço de diversão, encontro e consumo que representam. E continuam a evoluir, fazendo-se pontos centrais de desenvolvimento econômico.