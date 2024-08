Cariri em debate: o palco e o show

Foto: Arquivo Pessoal Luciano Cesário. Coordenador de Jornalismo da rádio O POVO CBN Cariri.

Em tempos de campanha eleitoral ameaçada pela desinformação e uso açodado da inteligência artificial, o debate é a tábua de salvação. É no enfrentamento ao vivo e sem filtros que os candidatos são desafiados a sair da zona de conforto das redes sociais.

Em vez da disputa por curtidas e comentários, nos debates o que está em jogo é a confiança do eleitor. Cada candidato lança mão da estratégia que lhe convém para convencer o público de que suas propostas são as melhores para a cidade. E precisam fazê-lo sem os artifícios da propaganda partidária.

Os candidatos às prefeituras das três maiores cidades do Cariri enfrentam esse desafio nesta semana nos debates que serão promovidos pela rádio O POVO CBN Cariri. Na terça-feira, 20, o confronto entre os postulantes de Barbalha (Antônio Neto e Guilherme Saraiva); quarta, do Crato (André Barreto, Dr. Aloísio e Lucas Brasil); e quinta, de Juazeiro do Norte (Fernando Santana e Glêdson Bezerra).

Serão três dias de intensas discussões sobre os rumos do Crajubar nos próximos quatro anos. O Grupo de Comunicação O POVO mobiliza esforços para uma grande cobertura em todas as suas plataformas. Reitera, com isso, o compromisso inarredável com a democracia e o jornalismo profissional.

O confronto de ideias é um campo aberto de oportunidades para eleitores e candidatos, os grandes protagonistas do processo eleitoral. Aqueles que postulam os cargos em disputa têm a chance de dar conhecimento ao cidadão sobre suas propostas e catapultar o potencial eleitor. Já quem vai às urnas em outubro pode conhecer um pouco mais sobre a vida pregressa e os planos do candidato para o futuro.

Em aproximadamente uma hora de programa, os candidatos vão apresentar aos eleitores versões diferentes dos cortes que cada um publica no feed do Instagram, TikTok, Facebook e demais espaços virtuais sequestrados pela superficialidade. Na presença física do oponente, os postulantes terão que lidar com questões incômodas, justificar incoerências e demonstrar capacidade para merecer o voto do eleitor.

Terei o privilégio e a responsabilidade de mediar os três debates. Um projeto ousado e pioneiro, ancorado pela única rádio all news do Interior do Ceará, cujo selo de qualidade no jornalismo o credencia a conduzir iniciativa editorial desta monta.

Palco do contraditório e da verdade, a rádio O POVO CBN Cariri descortina os candidatos e joga luz sobre suas ideias. Na 'plateia', o eleitor decide se o show vale o voto. Ao debate. n