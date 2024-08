DIA DE IEMANJÁ

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA-CE, BRASIL, 15-08-2024: Festa de Iemanjá, na Praia de Iracema, com grande estrutura disponibilizada aos terreiros e espaços de religiosos . (Foto: Fernanda Barros/O Povo)

O pôr-do-sol, junto com o mar agitado, que mais parecia como se Iemanjá chamasse a todos que estavam ali, marcou a tarde de festejos no feriado de 15 de agosto. Mais parecia que o contraluz banhava as fotos em ouro, e, por essa razão, decidi fazer a maioria dos registros ao contrário da luz, sem usar flash para compensar a luminosidade. Os momentos de reverência me fizeram optar por uma lente grande angular, para demonstrar o ponto de vista das pessoas que recebiam as benção, ao mesmo tempo que víamos a ancestralidade daquele que abençoava.