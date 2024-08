Sobral is burning

Foto: Acervo pessoal Fernando Costa, sociólogo e publicitário

Hoje é segunda-feira, fake news, na verdade hoje é quinta-feira, feriado, e estou tentando encontrar um assunto que renda 240 linhas de texto.

Hoje é segunda-feira, verdade, você está saindo de um feriado prolongado para uma semana estressante de trabalho, tendo que lidar com pessoas chatas, na sua grande maioria incompetentes e desleixadas.

Daqui a sete dias será segunda-feira. Espero que estejamos todos por aqui ainda, por esta cidade, este país, este planeta. Mesmo com a qualidade de vida no limite do possível.

Mas a verdade, só uma força de expressão, é que nós adoramos estar aqui pisando neste solo, mesmo que sujo, enlameado, gramado ou asfaltado. Mesmo os que acreditam em deus, por pior que ande a vida, não querem saber de ir para o paraíso.

Acho que nesse ponto o marketing da igreja católica não é lá essas coisas comparado à capacidade que um pastor semianalfabeto tem de retirar o dízimo de um pobre assalariado.

A cadela do fascismo, sempre no cio, abana raivosamente a cauda na direção do Alexandre de Moraes, tentando com argumentos ingênuos e pueris acusar o ministro de ser ele mesmo, ele.

Não se trata de uma frase sem sentido. É isso mesmo, querem que Xandão seja uma personalidade no Supremo e outra no Tribunal Superior Eleitoral e que essas personalidades não interajam entre si, assim como não devem interagir, por decisão judicial, Bolsonaro e Waldemar Costa Neto. O país respira um pouco aliviado.

Com a ajuda da Folha de São Paulo e dos canais de WhatsApp, a extrema-direita mobiliza seus seguidores tentando jogar Alexandre de Moraes na vala onde repousa a moral do ex-juiz Moro.

Obtendo êxito, tentarão tornar Bolsonaro elegível e, aí já sabemos, basta olhar para o que está acontecendo nas eleições americanas e que será copiado, como foi a tentativa de golpe, aqui na terra Brasilis.

Ainda bem que as olimpíadas e as matérias piegas sobre conquistas já estão no passado. E por falar em passado, já tivemos a geração de ouro, a geração de prata.

Agora temos a geração "demos o melhor de nós", ou seja, o resultado foi aquele.

No mais, vi agora uma matéria na TV aberta em que os moradores de Sobral estão em alerta com a temperatura cada vez mais elevada. Oremos e nos abanemos. n