Esse é só mais um texto desabafo, e para iniciá-lo só quero apenas te dizer que estou cansado. Cansado desses teus joguinhos, real, você tá online no Instagram e não me responde, te mando mensagem no Whatsapp, e você não responde e olha que você tá online, porém demora para visualizar e me responder. Você sabe que minha vida é meio corrida, meu dia divido entre faculdade e estágio, porém nunca faltou tempo pra te dedicar, te responder, responder os reels que você me mandava, das fotos em visualizações única no Whatsapp, de marcar de sair contigo. Sabe, eu tenho uma grande vontade de meter um date contigo, porém no momento estou ocupado, mas você tem seus contatos e sai com eles, enquanto eu estou fazendo de tudo para ajeitar as coisas para poder sair contigo. Garota, a vida é feita de escolhas, se você prefere sair com os seus contatos, beleza então, mas não se engane que um amor de fim de noite é só apenas um amor de uma noite e nada mais além disso.