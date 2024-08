A 4ª capital que mais investe em saúde

Foto: Acervo Pessoal Galeno Taumaturgo. Secretário de Saúde de Fortaleza e médico Urologista.

A saúde está no centro da sociedade e, para a sua condução, faz-se necessário um olhar preciso e sensível, com o constante acompanhamento e monitoramento de recursos capazes de prevenir eventuais instabilidades que possam afetar a vida da população.

Fortaleza é reconhecida como a quarta capital brasileira que mais investe em saúde. Tal posição resulta da soma de muitos fatores, como o estratégico uso de dados estatísticos - técnicos para embasar decisões da gestão em conformidade com a lei e as demandas prioritárias do cidadão.

A gestão assume como essencial a oferta de procedimentos gratuitos como vacinação, consultas, exames e distribuição de medicamentos, além de uma infraestrutura moderna e segura e os constantes investimentos em capacitação e qualificação dos trabalhadores da saúde.

A cidade recebeu neste ano 16 novos postos de saúde em áreas que antes não eram amparadas pela Atenção Primária. Antes desse avanço, moradores de bairros distintos precisavam se deslocar para unidades distantes de suas residências para ter acesso aos serviços dos postos de saúde. Agora há estruturas adequadas, modernizadas e equipamentos qualificados perto de suas casas.

Fortaleza contará até dezembro com 134 postos de saúde distribuídos por todas as regionais administrativas, além de seis carretas que prestam serviços itinerantes, uma inovação nunca antes realizada. Também estão sendo articuladas 551 equipes de saúde que cobrirão 80% do território municipal.

A Secretaria da Saúde de Fortaleza conta ainda com 31 Tuk-Tuks dos Remédios, veículos ágeis que levam remédios e insumos diariamente para as residências de pacientes acamados e idosos acima de 80 anos, todos rigorosamente cadastrados.

E com foco no que virá, o Município de Fortaleza está investindo em tecnologia avançada através de uma Central de Comando que pode acompanhar com cuidado e precisão a operacionalização de cada unidade. A inteligência artificial utilizada pela Secretaria de Saúde de Fortaleza é uma plataforma inédita no Nordeste, a qual transforma dados de saúde em informações que auxiliam na tomada de decisões. Isso propicia à gestão mais eficiência e reforça a busca ativa de usuários em todo o Município. O foco é avançar cada vez mais priorizando sempre o bem-estar da população da nossa cidade. n