Waldir Xavier: Nova sede CAACE, conquista da advocacia

Foto: Arquivo Pessoal Waldir Xavier de Lima Filho. Presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará (CAACE).

A Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará (CAACE), inaugura, nesta sexta-feira (23), sua nova sede, um equipamento novo, moderno e que coloca, definitivamente, a CAACE entre as maiores caixas de assistência dos advogados do País. Situada ao lado da sede da OAB-CE, a nova localização da Instituição proporcionará mais agilidade e eficácia para advogados e advogadas que buscam serviços nas duas Entidades.

Lá, advogados e advogadas terão acesso a serviços de saúde como pilates, rpg, fonoaudiologia, nutrição, odontologia, massoterapia e fisioterapia. Também, ao buscar a CAACE, a advocacia pode adquirir o seu certificado digital, bem como aderir a planos de saúde a preços e condições diferenciados, graças a parceria da Caixa de Assistência com algumas operadoras.

Como presidente da Instituição, sinto-me tomado de orgulho e satisfação por poder entregar, na minha gestão, tão importante equipamento para a classe advocatícia, sobretudo para aquela advocacia mais carente, que não habita grandes escritórios ou que está iniciando a carreira. Enfim, a advocacia que necessita de um olhar mais cuidadoso de nossa parte.

Esta nova sede personifica um antigo sonho de nossa categoria; um sonho cuja concretização era extremamente desafiadora, mas que, com suor, seriedade e devoção, conseguimos torná-lo real. Foram dias difíceis, que exigiram renúncias, prioridade, mas um caminho percorrido que valeu a pena.

Entretanto, nada disso teria sido possível não fosse o esforço conjunto e indelével de diversas pessoas. Aqui, cito todos os meus pares de diretoria, nas pessoas de nossa vice-presidente, Francisca Castelo Branco, a Chiquinha; nosso tesoureiro Fernando André Martins Vieira; nossa secretária-geral Deysi Holanda; nosso secretário-geral adjunto João Italo Pompeu e todos os outros nossos diretores e conselheiros, bem como o apoio irrestrito do presidente da Ordem, Erinaldo Dantas, que nos deu o suporte necessário e que esteve o tempo todo ao nosso lado.

É com prazer que abrirmos a porta para vocês, advogados e advogadas! Estamos aqui para bem servi-los. Viva a advocacia! Viva a CAACE!