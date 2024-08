Fátima Bezerra: O papel transformador do BNB no desenvolvimento sustentável do Nordeste

Foto: Divulgação/Senado Governadora do Rio Grande do Norte e presidente do Consórcio Nordeste.

No último mês, celebramos os 72 anos de uma das mais importantes instituições financeiras do Brasil: o Banco do Nordeste. Ao longo de mais de sete décadas, o BNB tem desempenhado um papel importante no desenvolvimento socioeconômico de sua área de atuação, por meio de financiamentos acessíveis para atividades produtivas e com a realização de parcerias estratégicas que mantém com governos e entidades em prol da região.

A colaboração entre Banco do Nordeste e governos estaduais, reforçada na gestão do presidente da instituição, Paulo Câmara, fortalece as economias locais, promovendo um modelo de desenvolvimento sustentável e inovador, fundamental para o futuro do Nordeste.

O Brasil, sob a batuta do presidente Lula, avança para um novo modelo de desenvolvimento, focado nos territórios e em suas aptidões. No caso do Nordeste, isso se traduz em um grande potencial para a produção de energia renovável, especialmente a partir de fontes eólicas e solares.

A importância da energia renovável e da inovação para o Nordeste não pode ser subestimada. Além dos inegáveis ganhos ambientais, projetos de energia solar e eólica geram empregos e fomentam o desenvolvimento econômico regional. O BNB tem sido um parceiro fundamental nesse processo, seja financiando grandes projetos estruturantes ou apoiando pessoas físicas e pequenos produtores rurais que desejam instalar sistemas de energia solar em suas residências ou propriedades.

Para se ter ideia, entre 2021 e 2023, em se tratando de projetos estruturantes, o banco destinou cerca de R$ 18 bilhões para energia renovável, sendo R$ 8 bilhões para eólica e R$ 10 bilhões para solar, em toda a sua área de atuação.

Outrossim, para que o Nordeste continue a crescer e a se desenvolver de forma sustentável, é essencial que as empresas da região invistam em inovação tecnológica. A inovação é um motor poderoso para a competitividade e a sustentabilidade. Empresas que adotam tecnologias avançadas conseguem melhorar sua eficiência, reduzir custos e criar produtos e serviços de maior valor agregado. Com isso, as empresas crescem individualmente e acabam por contribuir também com para o desenvolvimento econômico e social de toda a região.

Destaco ainda o fortalecimento do que estamos chamando de Ecossistema Nordeste de Desenvolvimento, uma iniciativa conjunta do Banco do Nordeste, Consórcio Nordeste e Sudene. Como presidente do Consórcio Nordeste, tenho a honra de testemunhar o impacto positivo dessa aliança. O Ecossistema Nordeste de Desenvolvimento representa uma abordagem integrada e colaborativa para superar os desafios regionais, promovendo a inovação, a sustentabilidade e o crescimento econômico inclusivo. Parabéns ao Banco do Nordeste por sua trajetória e por continuar a ser um pilar de desenvolvimento para nossa região. n