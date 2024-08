O legado das Olimpíadas de Paris

Foto: Acervo Pessoal Heraldo Simões. Professor de Educação Física.

As Olimpíadas de Paris 2024 deixaram um legado significativo que ultrapassa o brilho das medalhas e das performances atléticas. Além de celebrar esporte globalmente, os Jogos marcam um novo fôlego para o estímulo à Educação Física, sobretudo, nas escolas e, consequentemente, na valorização dos profissionais da área.

O maior evento esportivo do mundo não apenas proporcionou momentos emocionantes e inspiradores, mas também nos faz refletir na importância da integração do esporte desde os primeiros anos de vida escolar.

A influência dos atletas olímpicos como exemplos de dedicação e excelência certamente servirá como um forte incentivo para que as crianças se envolvam mais profundamente em diversas modalidades. As escolas agora têm a oportunidade de aproveitar esse entusiasmo e reforçar as práticas esportivas, que, além de ensinar técnicas, promove a socialização e o bem-estar.

Como professor da disciplina, testemunho diariamente o impacto transformador que o esporte pode ter na vida das pessoas. Podemos oferecer aos alunos a prática de diversas modalidades, permitindo que descubram suas preferências e desenvolvam habilidades. Portanto, a euforia típica dos Jogos Olímpicos, que ganharam os holofotes da mídia internacional nos últimos dias, é um lembrete para renovar o foco na Educação Física, um componente essencial do currículo escolar que muitas vezes é subestimado.

As apresentações do evento também destacam o valor dos profissionais de Educação Física, em um reflexo direto nos resultados. Somos responsáveis por guiar, inspirar e auxiliar os atletas no desenvolvimento e melhoria contínua das habilidades que vão além das quadras.

Lutar pela valorização e garantia de direitos do profissional de Educação Física é assegurar que a categoria tenha os recursos necessários para maximizar o impacto positivo da disciplina na vida das crianças.

O legado das Olimpíadas, portanto, vai além da cerimônia de encerramento dos Jogos e continua através das crianças que, acompanhadas por professores de Educação Física, encontram motivação para explorar suas próprias potencialidades. n