Valdélio Muniz: Conquista coletiva e celebração

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de 2023 divulgado pelo Ministério da Educação aponta mais uma vez o Ceará como destaque no País. Indiscutivelmente, é motivo de orgulho e celebração para todos nós, muito embora tenha-se, ainda, clara margem para melhorias.

Este destaque, porém, deve ser creditado não apenas às atuais gestões (federal, estadual e municipais) e aos seus antecessores recentes. Não se trata de desmerecer o relevante papel por eles cumpridos neste campo, mas, de reconhecer que avanços deste porte na educação são conquistas coletivas que não se alcançam da noite para o dia e, sim, mediante esforços contínuos de uma série de atores sociais com o protagonismo claro de cada professor(a).

Com a criação, pela Emenda Constitucional nº 14, em setembro de 1996, do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério-Fundef, e sua implantação em janeiro de 1998, a redistribuição dos recursos para o setor foi decisiva ao proporcionar um olhar atencioso e necessário à figura do professor. Basta lembrar que, até então, ainda era comum a atuação de muitos profissionais tidos como "leigos". Em seguida, com a Emenda nº 108, de agosto de 2020, veio o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação-Fundeb.

Além da melhoria do padrão remuneratório (que também deve e merece ser ainda mais ampliada), buscou-se, ao longo dessas últimas quase três décadas, oferecer a capacitação dos educadores, realizar novos e sucessivos concursos, estimular a promoção de cursos de graduação e pós-graduação para este importantíssimo público e equipar as unidades de ensino de condições efetivas para o exercício da tarefa que se espera de uma escola.

Se é clara a contribuição que as administrações públicas podem oferecer para assegurar a qualidade na educação, assim como o papel dos legislativos e dos tribunais de conta na fiscalização da aplicação dos recursos voltados à área, tem de ser, sim, muito louvado o engajamento de todos os educadores que, diferentemente de tantas outras categorias profissionais, sabem abraçar coletivamente as metas que lhes são estabelecidas. Com os resultados gradativa e evolutivamente alcançados, dão o exemplo de compromisso, consciência e paixão pela carreira que abraçaram e não cruzam simplesmente os braços terceirizando culpa. n