Wolf Kos: Jogos Paralímpicos de Paris 2024 e ESG

Foto: Divulgação/JOW HEAD Wolf Kos. CEO e criador do Instituto Olga Kos de Inclusão.

Entre os dias 28 de agosto a 8 de setembro, acontecerão os Jogos Paralímpicos 2024 em Paris, França.

Para essa competição, a delegação brasileira convocada será a maior já anunciada para uma edição dos Jogos no exterior, com 251 paratletas convocados pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB).

Trata-se de um avanço conquistado e fruto de muito trabalho de entidades e instituições que tratam a inclusão da pessoa com deficiência, promovendo o paradesporto.

O esporte paralímpico representa o Social, inserido na agenda ESG entre empresas e instituições. Alinhado com esse contexto, há 17 anos, o Instituto Olga Kos de Inclusão possibilita a maior interação entre pessoas com e sem deficiência no Brasil. Sempre observo que o objetivo do OLGA é o de trabalhar por um país cada vez mais inclusivo por meio de oportunidades que rompam barreiras sociais.

Reforço que promover o esporte paralímpico é também trazer à tona várias das iniciativas sociais que devem ser praticadas pelas empresas.

Lembro que, em dezembro de 2023, durante reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (CDESS), foi apresentado o "Passaporte ESG", medida protecionista da União Europeia que trata da pauta da pessoa com deficiência voltada aos representantes dos mais diversos setores da sociedade e que ajudam na formulação de políticas e diretrizes, exigindo que todas as empresas envolvidas na cadeia produtiva adotem as diretrizes estabelecidas pela International Organization for Standardization (ISO).

Nota-se, contudo, que a agenda ESG avança mundialmente, e, no Brasil, essa pauta é discutida apenas entre o C-level das empresas, sobretudo, as de capital aberto ou do setor financeiro. Por isso, convido as empresas de todos os setores para entenderem com mais profundidade o que é ESG. Concorda?

Também há ainda muito a ser trabalhado por todas as empresas quando se pensa na inclusão social da pessoa com deficiência dedicado ao esporte paralímpico.

Conforme as empresas avançarem no tocante ao ESG, ganhará o esporte paralímpico e os paratletas brasileiros. Concorda? n