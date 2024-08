Júlio César Filho: Juventude, o futuro é agora

Foto: arquivo pessoal Júlio Cesar Filho

A juventude é uma fase crucial da vida, repleta de descobertas, sonhos e potencialidades. No estado do Ceará, uma nova perspectiva está sendo direcionada para essa parcela da população, reconhecendo a importância de investir em seu desenvolvimento e necessidades.

Ainda em 2023, a juventude pôde contabilizar grandes conquistas no âmbito estadual, como a criação da Secretaria da Juventude, pioneira no Brasil, liderada pela secretária Adelita Monteiro e pelo secretário executivo, André Marinho, bem como o Agosto das Juventudes, instituído pela Lei 18.443, de minha autoria, sancionada pelo governador Elmano de Freitas. A lei propõe um novo olhar voltado para os jovens, com a realização de diversas ações, como atividades culturais, seminários, eventos esportivos, palestras sobre profissionalização e outras iniciativas que atendam a juventude.

A partir da sanção da Lei, foi possível realizar a primeira edição do Festival Agosto da Juventude, que recebeu jovens de todas as regiões do Ceará. Eles tiveram a oportunidade de participar de shows, debates, oficinas, exposições e ações socioculturais, com uma programação diversificada e repleta de atividades para o público interessado em cultura, arte e aprendizado.

Outro destaque é a Casa da Juventude Cearense, um espaço que reúne diversas atividades voltadas para o fortalecimento do protagonismo juvenil. Com uma proposta que integra formação, cultura, empreendedorismo e participação social, a Caju, como é conhecido o equipamento, se coloca como um ambiente acolhedor e dinâmico, onde os jovens podem desenvolver suas habilidades, trocar experiências e criar redes de apoio.

Em um mundo em constante transformação, o apoio a iniciativas que promovam a participação ativa da juventude é mais do que necessário; é urgente. Os jovens cearenses são um exemplo de como, com investimento e visão, é possível transformar a realidade de milhares de jovens, garantindo que eles tenham voz e vez na construção de uma sociedade mais inclusiva e justa. A juventude, com seu dinamismo e criatividade, já assumiu o desafio de construir o futuro no agora.