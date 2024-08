Jaime de Paula Pessoa: Segurança pública: um novo momento

Foto: Arquivo Pessoal Jaime de Paula. Presidente da Associação dos Delegados de Polícia Civil do Ceará (Adepol).

Há um apelo nacional inadiável por uma política de segurança pública que chegue de forma consistente ao cotidiano das cidades. Que dê respostas ao cidadão, à cidadã, aos gestores públicos que não têm ferramentas para enfrentar novos tipos de violências e aos profissionais da segurança pública que adoecem mentalmente em virtude das más condições de trabalho e pressões colossais por resultado sem que haja o suporte necessário.

O Ceará, inovador nas novas matrizes energéticas, na melhor educação pública do Brasil, parece querer também surpreender positivamente ao anunciar uma série de mudanças a exemplo do compromisso pessoal do Governador Elmano diante desse novo momento. Delegados e Delegadas de polícia civil acreditam nesse processo de mudança. Como primeiros julgadores dos fatos, são os que presidem o inquérito, são os que gerenciam as investigações, são aqueles que estão na linha de frente da solução dos crimes.

Delegados e Delegadas têm a mesma rigorosa formação jurídica de um Procurador do Estado e de um Defensor Público, com a qual exerce competências próprias. Embora sem a mesma atenção e deferência do Estado no que toca às questões salariais, uma vez que desde 2007, os reajustes remuneratórios concedidos aos Delegados de Polícia passaram a ser instituídos em índices muito inferiores a estas e demais carreiras jurídicas da administração direta.

Mesmo apesar dessa pouca valorização, nós Delegados e Delegadas acreditamos em um novo momento da segurança, melhor aparelhada, com investimentos vigorosos em inteligência, e cremos que em breve haverá muitos motivos para comemorar. Porém precisaremos ainda melhorar as condições das pessoas que fazem a polícia, que tomam decisões cotidianas dentro dos novos equipamentos, que saem de casa para enfrentar a mais dura realidade.

Porque para termos resultados positivos na segurança pública, é preciso uma união de todas as carreiras do estado, sem deixar ninguém para trás. E lembrando que quando todas as instituições falham, é ao Delegado e à Delegada que a sociedade recorre. n