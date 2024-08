Marlúcia de Araújo Bezerra: Agosto Lilás e as ações do Judiciário

Foto: Arquivo Pessoal Marlúcia de Araújo Bezerra. Desembargadora Presidente da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça do Ceará.

Hoje, faço um convite a refletirmos sobre duas campanhas fundamentais em nosso trabalho contra a violação de direitos de gênero: o "Agosto Lilás" e a "Semana da Justiça pela Paz em Casa". Essas ações são símbolos da nossa dedicação constante em proteger e promover os direitos das mulheres, principalmente as que enfrentam as consequências devastadoras dessas violações.

O mês de agosto é um chamado à ação, quando intensificamos nossos esforços para conscientizar a sociedade sobre a gravidade da violência, reafirmando nossa dedicação às políticas públicas voltadas para a proteção das mulheres e também à conscientização de cada cidadão, bem como fortalecer a rede de apoio e garantir que todas conheçam seus direitos e saibam onde buscar ajuda.

A Semana pela Paz em Casa, instituída pelo CNJ, é uma iniciativa na qual reforçamos a celeridade e a eficácia do Judiciário no julgamento dos casos de Lei Maria da Penha e feminicídio, garantindo que as mulheres que recorrem à Justiça encontrem respostas rápidas e justas.

Na edição ocorrida entre 19 e 23 de agosto, o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) agendou mais de 300 audiências e realizou sessões de júri de feminicídio, além de sentenças, despachos, expedição de medidas protetivas e outros expedientes que envolvem a temática.

Nosso trabalho, enquanto presidente da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, é permanente. Atuamos para fortalecer as políticas judiciárias de enfrentamento, oferecendo suporte jurídico, psicológico e social às mulheres em situação de risco. Porém, nossa missão só será plenamente cumprida quando todas as formas de opressão forem extintas de nossa sociedade.

Enalteço o programa "Feminicídio Zero", implementado pelo governo federal e que visa erradicar o feminicídio. Destaco ainda a importância das campanhas feitas em parceria com os clubes de futebol, pois precisamos que cada um de nós compreenda a importância de nossa atuação e a força que temos quando trabalhamos em união.

Que o Agosto Lilás nos inspire a sermos vigilantes, e que a Semana da Justiça pela Paz em Casa nos mova a agir com determinação e coragem.

Que possamos construir um futuro em que a violência contra a mulher não tenha vez, e onde a justiça seja o alicerce da paz em cada lar, em cada família, em cada coração. n