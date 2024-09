Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, 23-08-2024: O ator Ricardo Guilherme lança seu novo espetáculo. Na foto, o ator se prepara para sua estreia. (Foto: Fernanda Barros / O Povo)

Tive a alegria de acompanhar de perto a preparação de Ricardo Guilherme, na estreia de sua peça. Em meio às luzes de palco, pedi a ele que passasse uma das cenas do espetáculo, sem luzes adicionais de fotografia. Deixei Ricardo entrar em seu personagem e assim consegui captar as suas múltiplas expressões com uma lente que, em certos momentos, se aproximava, ora se distanciava, mas mesmo assim permanecia próxima e captava.