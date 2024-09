Observatório das Metrópoles nas Eleições

O Observatório das Metrópoles (OM) em âmbito nacional, é composto por mais de 400 pesquisadores vinculados a instituições de ensino superior no país. Trabalha-se em rede por meio de 18 núcleos regionais sediados em diversas capitais brasileiras. Nesse contexto, temos o Núcleo Fortaleza, implantado em 2004 composto por professores, pesquisadores e colaboradores, tendo destaque os cursos de Arquitetura e Geografia da UFC, com ênfase aos laboratórios de pesquisa Lapur, Labocart, Lcgrh, Lehab e Grupo Diálogos Urbanos da Unilab.

O núcleo Fortaleza, ao longo de mais de 20 anos contribui e articula formas de melhorar a vida na cidade, para atravessarmos a crise disruptiva e as rápidas transmutações do capitalismo. Em 2024, ano de eleições não será diferente, os 18 núcleos regionais articulados desenvolvem o projeto "OM nas eleições: um outro futuro é possível" cujo intuito foi elaborar 300 artigos de opinião, difundidos em diversos veículos de comunicação locais/nacionais entre janeiro e agosto, além da concretização do fórum de debate junto a comunidades, ONG's e movimentos sociais. Os núcleos desejam propor aos candidatos, vereadores e prefeitos, a consolidação de compromissos à população citadina.

Delineia-se propostas de políticas públicas que possam efetivamente materializar os princípios da reforma urbana e do direito à cidade, sobretudo, à população menos abastada. Além da corrida, manutenção e vaidade dos candidatos ao poder, torna-se muito mais urgente discutirmos que cidade queremos e quais caminhos trilhar, para que possamos em conjunto traçar o futuro do país.

Para subsidiar o debate, convidamos os candidatos a se debruçaram na leitura de nosso caderno de propostas (livro) publicado recentemente, acreditamos que por meio de material gratuito, de linguagem acessível possamos influenciar atores sociais e políticos que verdadeiramente estejam engajados em construir alternativas à (re)produção da vida social, ambiental, individual e coletiva reduzindo tensionamentos, amenizando desigualdades, para assim acreditarmos que um outro futuro é possível. n