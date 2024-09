Vinícius Bicalho: As eleições americanas e a imigração

Nos períodos eleitorais americanos um dos temas mais discutidos é sempre a imigração. E mesmo no atual, quando o debate migrou para o recente ataque ao candidato Donald Trump e a desistência do presidente Biden - a imigração promete ocupar o posto de tema principal, em detrimento da economia, que já foi por muito tempo o grande assunto da pauta política nos EUA.

As razões disso são simples de entender, pois o atual governo não conseguiu gerir o gravíssimo problema migratório na fronteira Sul do país, gerando uma onda de novos imigrantes ilegais em patamares jamais vistos na história americana.

Em pesquisa recente, mais de 2/3 (68%) dos americanos se mostraram favoráveis à imigração, sendo o restante composto pelos indiferentes e contrários. Muitos não observam que historicamente imigração é uma Política de Estado nos EUA e não de governo. A América deseja a imigração legal e de profissionais qualificados e tenta impedir a imigração ilegal. Esse é o foco, portanto.

Seja Trump ou o candidato a ser escolhido pelos democratas, muito pouco ou quase nada mudará na política de imigração legal, no entanto, a imigração ilegal, inegavelmente, receberá um tratamento mais rigoroso do candidato republicano. Os republicanos são mais duros com a imigração ilegal, já os democratas, apesar de serem contrários também, possuem um discurso mais moderado e politicamente correto no que diz respeito ao tema.

Biden, até então candidato à reeleição, anunciou medidas para regularizar cônjuges ilegais de cidadãos americanos. Na verdade, a grande maioria destes imigrantes já tinha vias para se regularizar, entretanto, são caminhos mais longos. A iniciativa proposta por Biden buscava reduzir o acervo de processos em cortes e no departamento de imigração. Já Trump manifestou o interesse na concessão de green card para os bons estudantes estrangeiros nos EUA.

Em resumo, o novo presidente mudará a embalagem, mas o conteúdo será o mesmo dentro da histórica política imigratória americana: incentivo aos imigrantes qualificados e aos que buscam as vias legais e o combate à imigração ilegal. n