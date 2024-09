Maria José Efigênia do Nascimento: Serviço Social do HUWC completa 50 anos

Foto: Arquivo Pessoal Maria José Efigênia do Nascimento. Assistente Social – Unidade de Saúde Mental do CH-UFC/Ebserh.

Comemorar 50 anos é uma oportunidade para fazer um balanço de tudo o que foi vivido e aspirar o que vem pela frente.

O Serviço Social do Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC) iniciou suas atividades em 1974, contando apenas com uma assistente social e duas estagiárias. Na época o serviço funcionava como uma unidade de triagem socioeconômica em pacientes ou familiares não filiados à Previdência, e obedecia a critérios de classificação para atendimentos, divididos em classes de A a E. A classe A, por exemplo, era de pacientes isentos de qualquer taxa de contribuição, já a classe E, era para pacientes que cooperavam com a mesma quota que o Inamps, pelo tratamento de Previdência. Era uma intervenção necessária, pois não existia o atendimento universalizado que contemplasse todo e qualquer cidadão independente da condição socioeconômica, como funciona hoje o SUS.

Ao longo dos anos, nosso serviço foi sendo estruturado e, já na década de 80, foram inseridos os primeiros protocolos para acompanhamento social dos pacientes internados. Desde 1990, começamos a atuar em outros serviços do HUWC, compondo as equipes multiprofissionais nos ambulatórios.

Em 2013, com a adesão do Complexo Hospitalar à Ebserh, o Serviço Social do HUWC recebeu inicialmente seis assistentes sociais. Fizemos grandes avanços, ao longo desses anos, atualmente atendemos aos usuários do SUS, todos os dias da semana, das 7h às 19h, com uma equipe de 20 profissionais distribuída entre clínicas de internação, clínicas cirúrgicas, ambulatórios (transplantes renal, hepático e medula óssea; saúde mental; implante coclear; geriatria; gastroenterologia; neurologia; cirurgia; infectologia e endocrinologia) e plantão social, buscando acolher às mais diversas demandas dos usuários e das equipes de saúde , além de atuar diretamente junto aos usuários e seus familiares/grupo de apoio em parceria com órgãos e instituições das mais diversas políticas públicas com os seus respectivos serviços. Nesses 50 anos, somos detentores de uma história de lutas e conquistas, e estamos muito felizes por fazer parte dela.