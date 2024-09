Sandro Gouveia: Cultura se faz junto

Foto: Arquivo Pessoal Sandro Gouveia. Pró-reitor de Cultura da Universidade Federal do Ceará (UFC).

Investir na cultura da Universidade Federal do Ceará é promover diálogo com a sociedade e abrir as portas da Universidade, não apenas em um sentido retórico, mas de forma concreta. Ao celebrar 70 anos de existência e estabelecer a sua Pró-Reitoria de Cultura, a UFC assume publicamente o compromisso de fortalecer as iniciativas culturais dentro de sua comunidade, ao mesmo tempo em que se posiciona como um agente cultural importante para o nosso estado, buscando articular-se com as diversas iniciativas presentes no Ceará.

Em Fortaleza, queremos enfatizar a presença transversal da Universidade por meio da proposta do Corredor Cultural. Em franco diálogo com a cidade, o projeto deverá interligar equipamentos culturais desde a Reitoria até a Praia de Iracema, onde deve ser instalado um novo campus da UFC. Ao mesmo tempo, trabalhamos com a interiorização, com o propósito de fomentar o desenvolvimento cultural a partir da riqueza e autenticidade próprias de cada território.

Na gestão da cultura na Universidade, ampliamos as estratégias de formação em linguagens artísticas, com inclusão das temáticas da memória, patrimônio cultural, cultura científica e cultura digital. A expansão passa pela prospecção de parcerias estratégicas com instituições culturais, empresas e órgãos governamentais. Com apoio do Ministério da Cultura, a UFC deu início, neste mês de agosto, à elaboração de seu Plano de Cultura, processo que envolverá todos os campi na construção das diretrizes e estratégias para ações culturais na Universidade.

Estamos trabalhando para que a Universidade Federal do Ceará seja reconhecida como um dos espaços mais importantes para a história e a memória do nosso povo, sendo referência educacional, científica e também cultural. Cultura se faz junto. É por isso que, pela construção coletiva e dialógica, esperamos trazer à vida os ousados sonhos para os quais a Pró-Reitoria foi criada. E, às vésperas do aniversário de 70 anos da nossa Universidade, confirmamos sua vocação primeira para a dinamização das artes, da memória e da cultura como forças que nos atravessam e nos unem.