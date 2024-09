Sandra Monteiro: A construção coletiva de um estado inovador

Sabemos que a união de esforços entre empresas, universidades, institutos de pesquisa e governo tem sido determinante para o sucesso das ações em Ciência, Tecnologia e Inovação. No Ceará, é a Secitece a articuladora dessa coesão, promovendo um ambiente propício ao diálogo, à luz de um objetivo comum: a construção de um estado competitivo e socialmente inclusivo.

Para além dessa finalidade, o governo, como parte do ecossistema, tem a função de garantir apoio por meio de políticas públicas e arcabouço institucional, a exemplo da chamada "Lei da Inovação", que, em termos práticos, adequará a política de inovação estadual ao marco regulatório federal.

A comunhão de forças é capaz de alavancar ações exitosas na capital e no interior. A "Rede de Ambientes de Inovação" é uma dessas experiências de colaboração e apoio mútuo. Ao todo, são 35 ambientes dentro de universidades, coworkings, hubs, incubadoras e empresas, apoiando soluções e o amadurecimento de startups. Importante ressaltar que a ligação entre startups e ambientes prioriza localização geográfica e natureza dos negócios, com foco na vocação regional.

Orquestrada pela Secitece, a Rede faz parte de um programa amplo, "Corredores Digitais", maior iniciativa Norte/Nordeste para desenvolvimento de startups. Há 13 anos, atua como carro-chefe do governo estadual no fomento ao empreendedorismo, contando com investimento da ordem de R$ 2,8 milhões só para este 2º semestre.

Outra área que avança é a de Tecnologias Assistivas, que amplia a inclusão de pessoas com deficiência. A direção dessa e de outras políticas públicas está embasada no PPA, no plano de governo estadual e na estratégia nacional de CT&I, a partir da 5ª CNCTI.

O entendimento do papel de cada ente dentro do ecossistema e o senso de coletividade norteiam o trabalho da Secitece, que articula a implementação do Distrito de Inovação. O espaço abrigará projetos em setores estratégicos como Energias Renováveis, TIC e Inteligência Artificial, integrando pessoas e ideias. O momento, portanto, é de união, em torno de um estado com mais oportunidades para os cearenses.