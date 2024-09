Um dia mais amarelo

Foto: Aurélio Alves FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL-02.09.2024: Floração de Ipes em Fortaleza, Avenida Domingos Olímpio. (Aurélio Alves/ O POVO)

A floração dos ipês sempre me deixa animado, eu amo passar na avenida Domingos Olímpio e ver a cidade um pouco colorida. Quando soube que iria fazer essa pauta, fiquei muito feliz e pensando como iria mostrar esse espetáculo da natureza de uma forma diferente. Resolvi usar o drone e tentar um outro ângulo, e acho que consegui. O que escutei das pessoas é que, aquela beleza diferente, não parecia Fortaleza. A floração dos ipês traz um período mais policromático e mais feliz. Espero que as pessoas deixem florir dentro de si as mais belas coisas.