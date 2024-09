Foto: Divulgação Vladimir Spinelli Chagas, professor da Uece e membro da Academia Cearense de Administração (Acad)

A afirmação "fora da caridade não há salvação" - um dos pilares da Doutrina Espírita -, traz-nos muitos pontos para reflexão, nesses tempos de dificuldades de entendimento entre as pessoas.

A força dessa Doutrina se faz sentir ao remeter-nos ao sentimento mais nobre que nos foi legado - o Amor que deve ser espalhado entre todos e não apenas entre os que nos sejam mais próximos ou pelos quais devotemos mais simpatia.

Caridade não pode ser vista como uma ação pontual, mas como uma prática constante e dirigida a todos os que sofrem, independentemente de suas condições sociais, crenças, origens ou razão da dor.

Uma outra assertiva que também me acompanha há anos foi psicografada pelo médium Chico Xavier e casa perfeitamente com as questões do Amor. Diz ela: "cada um é responsável pelo mal que advenha do bem que não haja feito".

Aqui fica patente que é uma responsabilidade individual. Cada um de nós precisa exercer um papel ativo na prática do bem, redundando o conjunto de ações na construção de um mundo melhor para vivermos.

A mensagem enfatiza ainda, as consequências negativas de não se fazer o bem. De fato, o mal pode ocorrer por ação ou omissão. Já o bem, este exige uma ação, consciente ou inconsciente, para que seja praticado.

Ora, isso nos convida à proatividade na prática do bem. Não devemos nos manter passivos, como se tudo dependesse de si mesmo e não de nossa direta interferência naquilo em que podemos contribuir.

Ainda da assertiva, pode-se entender que a empatia deve ser cultivada, também no intuito de, compreendendo o sofrimento alheio, atuar de forma a poder atenuá-lo dentro das próprias limitações. Com isso, um outro pilar na construção de um mundo melhor, a Justiça, será praticada.

Quanto a esses pilares do Espiritismo, peço que sejam objeto de um momento de reflexão de cada um de nós, para darmos sentido ao Amor, celebrado em todas as religiões e doutrinas, por ser o elo que une todos os seres viventes.

Vamos agir pelo bem. Vamos praticar o verdadeiro Amor com o nosso próximo, sendo misericordiosos e caridosos como prática constante. Tudo assim ficará melhor. n