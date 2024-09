Quixeramobim despontando no cenário turístico do Ceará

Foto: Arquivo Pessoal Francimar Alves. Funcionário Público. Curso de Gestor em Turismo.

Fortaleza, capital do Ceará, é escolhida entre as capitais do Brasil como o melhor destino turístico do País. Segundo uma pesquisa realizada pela Airbnb, Fortaleza aponta em primeiro lugar na preferência de viagens de turismos para o ano de 2024, ficando Salvador e Gramado, em segundo e terceiro lugares respectivamente.

Não só Fortaleza como o interior do Ceará têm grandes destaques no turismo. Como exemplo, podem ser citadas as cidades de Juazeiro do Norte, Sobral, Barbalha, Ubajara, Guaramiranga, Limoeiro do Norte, Tauá e, aqui no Sertão Central, temos Quixadá, Quixeramobim, Pedra Branca, Solonópole, Bananbuiú e Senador Pompeu, que também aparecem no cenário turístico.

Quixeramobim, cidade com mais de 200 anos na história, também tem suas atrações turísticas. Sabemos que existem mais de 16 tipos de turismos no Brasil. Alguns exemplos a ser citados são: Turismo de Aventura, Turismo Cultural, Turismo Esportivo, Turismo Rural (que inclui o ecoturismo) e Turismo Religioso. O nosso município tem grandes relevâncias no turismo.

Quixeramobim tem uma grande riqueza em sítios arqueológicos. Pode-se citar Lagoa do Fofo, no Distrito de Encantado, com suas pinturas rupestres e a famosa Pedra do Letreiro, a 10 km da cidade, como também não poderíamos deixar de falar da famosa Pedra da Gaveta, na localidade de Salva Vidas, onde foi filmado o longa denominado de Área Q, baseado em contos alienígenas, com o famoso ator americano Isaiah Washington, no papel principal.

O nosso turismo também apresenta a magnífica história de Antônio Conselheiro, em uma narrativa fantástica, que trazia uma mensagem de luta, sociedade igualitária e fé. Ainda temos a Casa onde nasceu Antônio Conselheiro.

E falando de prédios antigos, temos os casarões do Dr. Zé Felício e do Dr. Álvaro Fernandes, onde funcionam o Paço Municipal, a Câmara Municipal, o sobrado da Casa Paroquial e não esquecendo os prédios das Igreja Matriz, Igreja do Cemitério, Igreja Nossa senhora do Rosário, Igreja Santana e do Bonfim, sem deixar de mencionar o antigo Patronato. n