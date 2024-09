Armenio Aguiar dos Santos: As tortuosas trilhas da Ciência no Ceará

Foto: Viktor Braga/Divulgação Armenio Aguiar dos Santos. Conselheiro da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) para a Região Nordeste e professor titular da Faculdade de Medicina da UFC.

É promissor testemunhar a Universidade Federal do Ceará nos 70 anos restaurar o Colégio de Altos Estudos (CEA), incumbido de repensar sua atividade acadêmica. Ademais, pela palestra do Prof. Renato Janine, Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), "O papel das Universidades Brasileiras diante dos desafios contemporâneos", organizada pelo CEA e a Pós-Graduação em Sociologia da UFC, que aliás completa 30 anos.

A data marca ainda os 30 anos de efetiva atuação da Funcap, Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (C&T) que concede bolsas para graduandos, pós-graduandos e pós-doutores, além de bolsas BPI à pesquisadores no interior do estado. E este ano inaugurou o processo de internacionalização da C&T cearense. Já o programa Cientista Chefe desperta inovações em C&T nas secretarias mais estratégicas, tendo na pandemia apoiado a criação do capacete Elmo, premiado com a Medalha da Abolição. E agora, o Governador Elmano reativou, enfim, o Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia, definidor das estratégias no setor.

Mas para ultrapassarmos a economia de subsistência agro-pastoril e exploração turística, urge novas atitudes. Apoiar PG sediadas no interior, pelo intercâmbio acadêmico do interior com a capital bem como atrair pesquisadores sêniores para o Ceará. Fomentar interação de grupos emergentes no Ceará e grupos de pesquisa já consolidados no Sudeste.

Retomar ações como: i) Programa de Apoio a Núcleos de Excelência, ii) Programa de Apoio a Núcleos Emergentes e iii) Programa Primeiros Projetos para jovens pesquisadores atuantes no Ceará. E fomentar o intercâmbio das Universidades locais com o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, em vias de ser aqui instalado. Reconhecendo o notável papel do governo estadual na melhoria do ensino básico, urge agora elevar o nível do ensino médio com a ajuda das Universidades via amplo programa de divulgação científica, ensejando assim a formação cidadã de nossos adolescentes e jovens.

Para tal, basta o Governo do Estado reafirmar o termo de ajuste do firmado em 2018 com o Tribunal de Contas e elevar, progressivamente, a execução financeira da Funcap até atingir os 2% da arrecadação estadual previstos na Constituição Estadual.