Samantha Gomes: Empresas e líderes, felizes para sempre?

O conceito de empresas infinitas tem suas características e princípios discutidos por teóricos da revolução industrial, tendo publicações de destaque entre autores do âmbito organizacional desde a década de 90, iniciando com Peter Segen, discutindo a importância do aprendizado contínuo no cerne cultural da organização que deseja se manter relevante no mercado, mas seria essa a garantia do "felizes para sempre" de uma empresa?

Nos anos 2000, Otto Scharmer traz um novo modelo de liderança desenvolvido por uma das faculdades mais famosas do mundo, especializada em negócios (MIT Sloan School of Management), pautado na Teoria U que abraça um grupo de estudos multidisciplinares explorando o desenvolvimento humano individual e coletivo, apresentando a ideia inovadora de liderar a partir do futuro emergente, deixando o "para sempre" um pouco mais complexo e dicotômico, aludindo que a eternização de um negócio está entrelaçado a finalização bem sucedida de ciclos, para que o novo nasça.

E esse conceito ganha força e mais complexidade em 2019 com Simon Sinek e seu livro de sucesso (sim, mais um!), "O Jogo Infinito", que ratifica um ator já citado por Scharmer, sugerindo-o como tão imprescindível para a trama da felicidade eterna de uma empresa, quanto o próprio negócio e suas vantagens competitivas: a liderança.

No entanto, entre startups Unicórnios, que alcançam uma valorização de mercado superior a 1 bilhão de dólares em curto espaço de tempo através de sua inovação disruptiva, e organizações Dinossauros, organizações gigantes e bem estabelecidas no mercado, empreendedores e executivos ainda estão processando tais conceitos e a necessidade de desenvolver a ambidestria tão cobrada pelo Efeito Flywheel que o mundo organizacional tem vivenciado, confirmando que talvez o "para sempre" seja possível, mas o "felizes" ainda é uma variável intrigante.

Para além dos contos de fadas, se assim como eu, tais questões despertam-lhe a curiosidade, nos dias 12 e 13/09 no shopping RioMar Fortaleza, durante a 17ª Edição do Fórum IEP de Sustentabilidade, esse e outros temas serão debatidos.