Ernesto Antunes: Ninguém é líder por acaso

Foto: Arquivo Pessoal Ernesto Antunes. Consultor Empresarial do Sebrae e Senai.

Quando em 2021 fui assistir a uma Palestra do atual CEO do Fortaleza, Marcelo Paz, uma frase me chamou atenção em um dos slides apresentados que dizia, "Acredite no que parece impossível". Fiquei refletindo de como essa frase poderia soar como verdadeira se trabalharmos de forma planejada, organizada e com a determinação de uma equipe de profissionais vencedora e apaixonada que busca alcançar objetivos maiores.

Como Consultor de Empresas, verificamos que a direção, propósitos e visão de futuro empreendida pelo gestor ou líder de uma equipe, tem papel preponderante na busca e conquistas de vitórias e resultados.

Costumo afirmar que os maiores líderes que costumo seguir, sempre se destacaram pela transformação que fazem seja nas empresas, sociedades e até no mundo moderno, simplesmente por não desistirem dos seus objetivos e das metas pré-estabelecidas, disseminando para todos os envolvidos o "onde queremos chegar". Baseado nessa premissa, perguntei na referida Palestra ao Marcelo Paz, a razão dessa frase tão impactante e motivadora mesmo em tempos de pandemia.

A resposta foi simples e não precisou falar muito, apenas mostrou os números e resultados alcançados pelo clube que ele dirige, que na década passada, estava em divisões inferiores do futebol brasileiro e hoje participa do campeonato internacional mais importante e rentável do continente sul-americano e lidera o Brasileirão Série A. Não se limitou a apresentar as vitórias conquistadas, mais também as próximas metas a serem alcançadas.

Isso não é pouco para quem acompanhou de perto essa transformação. Outro fator importante, segundo os líderes vencedores e ratificado pelo próprio CEO do Fortaleza, é de procurar se cercar de pessoas tão boas ou melhores do que você e que tenha o mesmo propósito e objetivos, independente das dificuldades que poderão encontrar pelo caminho. A nova liderança propõe exatamente isso, ou seja, a capacidade de se formar novos líderes com propósitos alinhados e metas claras, disseminadas para o seu time de profissionais. Isso com o tempo, pode virar uma cultura organizacional vencedora dentro da instituição.

Com essa forma de gerenciar, naturalmente o que parecia impossível se torna uma realidade, pois todos os envolvidos passam a acreditar que o impossível não existe, apenas necessita de uma energia maior e um foco bem definido, com as pessoas certas nos lugares certos. Essa realidade precisa ser vivida e percebida por todos envolvidos no negócio, através dos triunfos e conquistas memoráveis do clube que mais cresce no Nordeste.