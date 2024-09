Foto: Samuel Setubal FÁTIMA Fontenele, 71 anos, mãe de Cleoman, sofreu um Acidente Vascular Cerebral

Se o exercício da fotografia já é, em si, um ato feito com respeito, há um cuidado ainda maior quando a imagem registra o luto. Fotografar Fátima Fontenele segurando a foto do seu filho, é olhar para essa saudade que ainda está no olhar, afinal a impunidade deixa esse sentimento ainda mais doloroso. Ela é a mãe de Cleoman, um dos dois rapazes mortos na Base Aérea de Fortaleza há 20, num crime até hoje sem solução.