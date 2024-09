José Guimarães: Hospitais Santo Antônio e São Vicente, revolução na Saúde

Foto: Acervo pessoal José Guimarães Deputado federal (PT)

Na última semana voltei ao Cariri e entre diversas agendas, encontros e eventos, pude ver de perto o resultado espetacular de um trabalho que vem sendo feito pela Saúde na região através do nosso mandato.

Meu ponto de partida foi na cidade de Barbalha, no Hospital Santo Antônio e no Hospital e Maternidade São Vicente São Vicente de Paulo, dois equipamentos de referência no interior do nordeste no serviço prestado, com 90% dos atendimentos através do Sistema Único de Saude (SUS).

Foi justamente para esses dois hospitais que destinei emendas significativas que agora anunciam uma verdadeira revolução no modo como cuidar das pessoas em ao menos 45 cidades cearenses.

No Hospital Santo Antônio chegou ao fim um processo duradouro que levou 10 anos para ser concluído. E não é pouca coisa: através de uma emenda de mais de R$6,5 milhões, inauguramos o PET SCAN, um aparelho inédito no interior do nordeste capaz de diagnosticar um câncer com 6 meses de antecedência, salvando milhares de vidas.

Esse resultado é fruto de um esforço em conjunto do então governador Camilo Santana, do prefeito de Barbalha e de todos que têm compromisso com o desenvolvimento e a saúde da região.

Esse exame na rede particular chega a custar R$5 mil e será oferecido de graça em Barbalha através do SUS, abrangendo 45 cidades do interior do Ceará. Não há outro hospital filantrópico no Brasil que tenha esse equipamento e possa oferecer tanta tecnologia sem nenhum custo.

Outra excelente notícia e que também acontece após a destinação de uma emenda importante, é a inauguração da ala de Oncologia Pediátrica do Complexo Oncológico do Hospital e Maternidade São Vicente de Paulo. Essa é uma grande revolução e que, assim como no Santo Antônio, beneficia diretamente os usuários e usuárias do SUS.

Com a inauguração do setor dentro do Complexo Oncológico, mães e pais de filhos com diagnóstico não precisam mais se deslocar grandes distâncias para fazer o tratamento até Fortaleza, por exemplo. São 45 municípios atendidos com um serviço humanizado.

A região do Cariri tem muito o que comemorar, cada vez mais os serviços oferecidos e o desenvolvimento econômico do Sul do Ceará ganham destaque. E iremos continuar trabalhando para que isso ocorre de maneira sustentável, pensando em quem está na ponta, e ajudando o presidente Lula a cuidar do Brasil e do Ceará. n