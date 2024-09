Embaralhamento

O eterno terno pesar do pensar,

Verbos e correntes.

Tentando me sentir

Com meus dedos dentro de você.

A soma de experiências

Resultando em crises somáticas.

Me contentando com como me contam

Os cantos que me contém.

Penso não muito sobre às vezes que morri;

É moderado não checar o espelho.

Corpos mutilados,

Sociedade mutilada.

Eu e você

Sabemos onde começamos e onde terminamos.

Incertezas, inquietudes...

Beijar a tua boca

Você fica melhor calada.

Meu estômago...

Faixa preta em me comer.

Alegorias tensionais

Teus pulsos e apertos

Você se quebra porque só encaixo no quebrado.

E por falar em quebrado

Minhas palavras não dão grana.

Solipsismo facultativo

Idiossincrática

Frequência perigosa

Caçando catarse.

A gente tem que fazer valer a pena

Mesmo que nossos amigos tussam alto

Quarto ao lado.