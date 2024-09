Empreender: O POVO fazendo o seu caminho

Foto: O POVO Nazareno Albuquerque

No recente debate eleitoral com Trump, Kamala Harris fez menção à importância dos pequenos negócios para a economia dos Estados Unidos. Colocando como meta de governo apoiar ainda mais a quem empreende. A promessa da sra. Harris pode surpreender a quem não conhece a economia norte-americana. Ou as da China e Japão. As mais ricas economias do mundo chegaram ao estágio onde se encontram por causa das suas políticas de empreendedorismo. A Honda nasceu num pequeno galpão, incentivada pelo governo japonês no pós-guerra. As gigantes tecnológicas surgiram num valhacouto de talentos inovadores no Vale do Silício, todas elas startups incentivadas pelo governo e instituições de defesa americanos. As mais ricas economias do mundo suportam-se nas pequenas empresas e startups apoiadas por governos e iniciativas privadas, que lhes entregam financiamento, mercados e tributos diferenciados.

Desde 2006, quando foi instituído o Supersimples, o Grupo de Comunicação O POVO tem-se comprometido em incentivar e promover a cultura empreendedora no Estado do Ceará. De modo incansável. O Movimento Empreender, co-realizado com o Sebrae e diferentes parceiros, contabiliza nesses 18 anos milhares de quilômetros sertão adentro, realizando seminários, oficinas e treinamentos com o firme propósito estratégico de aumentar os índices de sucesso dos micro e pequenos empreendedores cearenses, formalizando-os para os novos desafios. Perto de cinco mil horas/aula já ministradas, num processo continuado de capacitação. Continuado porque, na velocidade do conhecimento tecnológico atual, as oportunidades e avanços são gigantescos.

Quando o Movimento Empreender começou, o sinal de internet nem sequer chegava ao Interior. Hoje, não só chega como está nas salas de aula e nas empresas. É com esse compromisso que estaremos esta semana em Juazeiro do Norte, em mais uma jornada. Desta vez, levando ao Cariri experiências da Inteligência Artificial e suas aplicações na inovação dos pequenos negócios, nas suas mais diversas formas e soluções. IA na veia, debulhando inserção digital de alto nível na juventude do Ensino Médio e universitários, inscritos para estes saberes. E assim vamos fazendo nosso caminhar, que cometemos há pouco com o mesmo projeto, em Sobral. n