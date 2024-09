Leonardo Drumond: A importância do cooperativismo na ortopedia

Foto: Arquivo Pessoal Leonardo Drumond. Presidente da Cooperativa dos Médicos Traumatologistas e Ortopedistas do Estado do Ceará (Coomtoce).

No dia 19 de setembro, celebramos o Dia do Ortopedista, uma data que nos convida a refletir sobre o papel essencial dos profissionais de ortopedia na promoção da saúde musculoesquelética. No entanto, também é um momento oportuno para pensar sobre como podemos fortalecer a prática ortopédica e melhorar o atendimento à população. Como presidente da Cooperativa dos Médicos Traumatologistas e Ortopedistas do Ceará (Coomtoce), acredito que o caminho para esse fortalecimento passe pelo cooperativismo.

A ortopedia é uma área da medicina que exige uma abordagem multidisciplinar e coordenada para proporcionar o melhor cuidado aos pacientes. Precisamos de um sistema de saúde em que os ortopedistas tenham condições adequadas de trabalho, acesso a recursos atualizados, oportunidades de educação continuada e, sobretudo, uma estrutura que valorize o trabalho médico e permita que o foco seja sempre o paciente.

O cooperativismo, como modelo de gestão e organização, oferece uma alternativa valiosa em um cenário onde a saúde frequentemente é tratada como um negócio. A lógica cooperativa é baseada em valores como a solidariedade, a colaboração e a busca pelo bem comum. Em um contexto onde o setor privado visa o lucro e o setor público, muitas vezes, enfrenta dificuldades de financiamento e gestão, as cooperativas médicas se tornam um espaço de resistência e inovação na promoção de saúde de qualidade.

Na Coomtoce, temos trabalhado para criar um ambiente onde o ortopedista pode se desenvolver plenamente como profissional. Através do cooperativismo, promovemos a união de forças para negociar melhores condições de trabalho, assegurar um ambiente ético e transparente, e promover a constante atualização dos nossos cooperados. Ao trabalharmos juntos, conseguimos não apenas oferecer melhores condições para os ortopedistas, mas também impactar diretamente a qualidade do atendimento oferecido à população.

É fundamental reconhecer que o futuro da nossa especialidade depende da união de forças. Somente através da cooperação e do comprometimento com o bem comum podemos oferecer um atendimento de excelência, acessível e humanizado para toda a população. Este é o caminho que devemos seguir para fortalecer a ortopedia e garantir que ela continue evoluindo de forma sustentável e inclusiva.