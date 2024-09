Raul dos Santos Neto: Braço da diplomacia nos negócios

A Câmara Brasil-Portugal no Ceará desempenha, há 23 anos, um papel fundamental na promoção das relações bilaterais entre os dois países, atuando como um elo de comunicação entre empresas e governos, e facilitando o desenvolvimento econômico em ambos os lados do Atlântico. Sua função vai além do simples intercâmbio comercial: ela se posiciona como um player de grande relevância na internacionalização dos negócios, observando o cumprimento de acordos entre as nações, buscando atingir os interesses dos associados de forma estratégica e organizada.

A presença de grandes empresas cearenses, como a M. Dias Branco, Qair Brasil, dentre outras, como mantenedoras da CBPCE, fortalece o contato com pequenas e médias empresas, abrindo caminho para uma capilaridade que beneficia todo o ecossistema empresarial. A Câmara tem a função de facilitar o crescimento do network entre os diversos segmentos empresariais, especialmente nas áreas de saúde, energias renováveis, tecnologia, agronegócio, dentre outros, atraindo investimentos para empresas de pequeno e médio porte, que muitas vezes enfrentam dificuldades em se internacionalizar.

Além disso, a Câmara trabalha em conjunto com o governo português para acelerar a implementação de projetos e mitigar riscos que possam afetar os empresários, sobretudo os menores. Esse apoio é essencial, pois garante velocidade e segurança em um ambiente onde as relações comerciais e diplomáticas exigem cada vez mais agilidade. O acesso institucional às esferas governamentais portuguesas, facilitado pela Câmara, gera uma credibilidade indispensável para os empreendedores que buscam expandir seus negócios para Portugal e na Europa.

A atuação cultural da Câmara, levando e trazendo experiências culturais entre Ceará e Portugal, também reforça o fortalecimento desses laços bilaterais, mostrando que as relações entre os dois países não se limitam ao econômico, mas envolvem também o intercâmbio de ideias e culturas. Ao apoiar eventos como o Web Summit (Lisboa) e Expog (Fortaleza) a Câmara abre portas para a inovação, logística e o empreendedorismo, conectando empresas locais ao que há de mais moderno no cenário global de tecnologia e ecossistema modal.

A instalação do voo direto Ceará-Portugal foi um marco histórico, além de uma ação que aproximou muito e de forma recorrente, sendo fundamental para divulgar até hoje em dia e promover esse intercâmbio de pessoas entre os dois países. Importante alertar que, em um possível processo de migração, pisando em solo europeu com um passaporte diferente de seu país de origem, é preciso conhecer os hábitos e costumes das pessoas que ali moram. É importante para não serem surpreendidas. É fundamental compreender melhor sobre o país para onde se deseja migrar.

Para o empresário cearense que deseja empreender em Portugal, existem boas oportunidades de negócios em nosso radar. Sempre recomendamos que o empresário conheça os mitigantes de riscos para evitar insucessos. Em resumo, a Câmara Brasil-Portugal no Ceará não só fomenta o crescimento econômico e o desenvolvimento de negócios no estado, mas também age como uma ponte para a consolidação de uma diplomacia econômica e cultural que beneficia ambos os países. Sua presença é crucial para garantir que as relações entre Ceará e Portugal se mantenham fortes, produtivas e em constante expansão.