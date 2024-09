Cliff Villar: "Namasté, Mauro Oliveira"

Diretor Corporativo do Grupo de Comunicação O POVO

Cliff Villar Diretor Corporativo do Grupo de Comunicação O POVO

Eu escolho meus amigos pela pupila, como diria Oscar Wilde. Mais que um aforismo, a expressão diz muito a respeito do que considero a palavra amizade. Aliás, amizade é uma palavra que com o passar dos anos, torna-se mais e mais seletiva. Hoje, meu amigo Mauro Oliveira celebra 70 anos de uma infância plena.

Mauro é um agricultor de amizades e projetos. Cultiva afetos e possui uma verve única que anima todos ao seu redor e contagia qualquer ambiente. Mauro é um menino sábio que conhece as traquinagens e curvas da vida. Por onde passa, este professor-aprendiz distribui criatividade. Assim foi com o lendário Pirambu Digital, o C-Jovem, o incrível Planeta Jovem e o potente e representativo Iracema Digital, todas loucuras geniais tocadas no ritmo de seu pandeiro.



Mauro também contribuiu na gestão pública, foi secretário de Estado e dirigiu brilhantemente o IFCE, sua grande paixão. Mauro é muito mais do imaginamos, muito mais do que ele mesmo se imagina. Quem foi seu aluno não esquece suas provocações, quem foi ao Bar do Elano não esquece suas performances musicais.



Mauro é um articulador raro que une afeto, conteúdo, disrupção e empatia. Todas as suas ideias apontam o acesso a quem não tem acesso. Todos os seus projetos são objetivados em oportunidades a quem não tem oportunidades, mas ele não para de aprontar.



Agora, propõe um Pirambu Innovation. Um projeto que une, tecnologia, articulação social, arte e espiritualidade através de parcerias com instituições e pessoas. O novo Pirambu reúne ingredientes que na cachola de um infante maluquinho gera energia e ilumina as sombras da escassez, da mesmice e da desesperança. Ilumina e transforma vidas nas periferias de Fortaleza.



Nobre Conde dos Oliveiras, em você, a saudação "namasté", que versa em sânscrito "o deus que me habita, saúda o Deus que habita você", ganha uma nova leitura: "a criança que me habita, saúda a criança que habita você". Hoje é um dia de lembra nosso mestre Demócrito, o trovador. Hoje é dia de celebrar sua vida, Mauro Oliveira. Parabéns, meu amigo. n