Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 18-09-2024: O governador Elmano de Freitas, assina ordem de serviço para restauro do Farol do Mucuripe. (foto: Fabio Lima/ OPOVO)

Autorizado por Dom Pedro em 1826 e construído em 1840 por escravizados trazidos pelo Atlântico, o farol do Mucuripe, Patrimônio Histórico do Ceará, ganhou essa semana, do governo estadual, a ordem de serviço para sua restauração.

O Velho "Olho do Mar", como era conhecido, enfim, vai continuar iluminando nossa história e a preservando para o futuro.