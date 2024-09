Vinícius Pereira: Alfabetização plena e a excelência

No Dia Internacional da Alfabetização, celebrado a cada 8 de setembro, é necessário refletir sobre o papel da alfabetização plena no processo de formação de profissionais de excelência. A alfabetização vai além do simples ato de decodificar palavras; trata-se de uma competência abrangente que envolve a capacidade de interpretar, analisar e aplicar o conhecimento de forma eficaz. No Ensino Superior, esse conceito adquire uma dimensão ainda mais significativa, pois é o alicerce para o desenvolvimento de habilidades críticas, essenciais para o mercado de trabalho.

O grande desafio das instituições de ensino superior é promover não apenas o acesso ao conhecimento técnico, mas também garantir que os estudantes sejam plenamente alfabetizados no sentido mais amplo da palavra. Cabe às instituições, o desafio de criar mecanismos de suporte que atendam a diversidade, sem deixar de lado a exigência por excelência acadêmica, como programas de nivelamento, oficinas de leitura crítica e acompanhamento pedagógico, esses são exemplos de iniciativas que podem ser adotadas para fortalecer a base educacional dos alunos e prepará-los para os desafios do mercado.

A construção de um ambiente acadêmico que estimule o debate e a troca de ideias é fundamental para o desenvolvimento de profissionais reflexivos e inovadores. A alfabetização plena, nesse contexto, também envolve o incentivo à leitura crítica de realidades sociais e culturais, preparando os alunos para atuarem de forma consciente e responsável na sociedade.

O papel do ensino superior na promoção da alfabetização plena é, portanto, estratégico para a formação de profissionais que não apenas dominem as técnicas de sua área, mas que também sejam capazes de refletir sobre seu papel no mundo. Nesse sentido, a responsabilidade das instituições de ensino é dupla: promover a excelência acadêmica e contribuir para a formação de cidadãos conscientes, críticos e preparados para os desafios da contemporaneidade.

É essencial que reafirmemos nosso compromisso com uma educação que não só forma profissionais, mas que também prepara indivíduos para serem agentes de transformação em uma sociedade em constante evolução. n