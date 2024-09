B2B é sexy, sim

Foto: Arquivo Pessoal Felipe Spina. CEO e cofundador da Maestro ABM, autor de quatro livros e especialista em Account-Based Marketing.

Quando falamos em vendas para grandes empresas, muitas pessoas ainda pensam em processos longos, complicados e, sinceramente, nada atraentes. Mas quem vive o universo do B2B moderno sabe que isso está longe de ser verdade. Hoje, vender para grandes empresas pode ser uma experiência envolvente, estratégica e, sim, sexy! Como? Orquestrando experiências personalizadas por meio de Account-Based Marketing (ABM).

ABM não é só uma tendência passageira; é uma forma de repensar a abordagem para vendas complexas. Trata-se de uma metodologia focada em identificar as contas mais valiosas para o seu negócio e oferecer a elas uma experiência personalizada, alinhada às suas dores e necessidades. Nesse modelo, você não está vendendo para uma massa homogênea, mas para pessoas específicas dentro das grandes empresas.

Pense nisso: os profissionais dessas grandes contas também são consumidores. Eles estão acostumados a experiências personalizadas em suas vidas pessoais e, quando trazemos esse tipo de atenção para o B2B, criamos uma conexão muito mais forte. Vender para grandes empresas com ABM é como construir uma orquestra onde cada interação é uma nota que, no final, cria uma sinfonia perfeita.

Um ponto chave de sucesso nesse processo é a capacidade de criar experiências que ressoem com o tom da empresa. Isso significa usar dados para mapear os desafios do cliente e, a partir disso, construir mensagens e abordagens que demonstrem que você os entende melhor do que qualquer outro concorrente. Grandes empresas valorizam fornecedores que agregam valor e, com ABM, podemos mostrar que o valor está em cada ponto de contato: desde o primeiro e-mail até a entrega final da solução.

Outro diferencial é a colaboração entre marketing e vendas. Não é mais sobre trabalhar de forma isolada. ABM une essas áreas para que ambas possam, juntas, entregar uma experiência coesa e impactante. E é nessa intersecção que o verdadeiro potencial de fechar grandes contratos acontece.

Em resumo, B2B é sexy quando entendemos que o processo de venda pode ser uma jornada de criação de valor e conexão, usando dados e insights para moldar cada interação com os principais tomadores de decisão. Orquestrar essas interações de maneira estratégica é o que diferencia os vencedores no mercado B2B atual. n