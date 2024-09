Qualificação e bem-estar do comerciário

Foto: Arquivo Pessoal Luiz Fernando Monteiro Bittencourt. Presidente em exercício do Sistema Fecomércio Ceará.

Neste 23 de setembro, comemoramos o Dia do Comerciário. Uma data para enaltecer a importância dos profissionais do comércio de bens e serviços, essenciais para o desenvolvimento econômico do Brasil.

O comércio é mais que um intermediário entre consumidor e produto, é um pilar do crescimento econômico e social. O sucesso desse setor pode ser atribuído aos produtos de qualidade e aos excelentes serviços comercializados aos clientes. Mas, não somente a isso. Esse sucesso se deve muito às pessoas.

Quem recebe e negocia a venda junto ao cliente é o trabalhador do comércio, um dos principais impulsionadores do segmento, trabalho exercido desde o momento em que recepciona as pessoas, negocia o preço e fecha a venda.

São esses mais de 782 mil trabalhadores do setor terciário cearense, cerca de 56,3% do total do Estado, que estão diretamente envolvidos na produção de 68,6% do PIB estadual, segundo o IBGE, consolidando o setor como uma das maiores fontes de renda no Estado.

O Sistema Fecomércio nasceu com a missão de contribuir para o desenvolvimento social e o bem-estar dos trabalhadores do comércio e da sociedade em geral. É por meio do Sesc e Senac, que reconhecemos o papel dos comerciários e valorizamos as iniciativas que promovem sua qualificação e bem-estar, entendendo que isso é essencial para a consolidação de uma sociedade mais justa em oportunidades para todos.

O Sesc Ceará atua na realização de ações e projetos nas áreas de saúde, educação, lazer, cultura e assistência, estando presente nos 184 municípios do Estado. O Senac, a maior escola de educação profissional do País, é referência no mercado de trabalho. Até agosto de 2024, a Instituição já capacitou mais de 13 mil alunos em cursos gratuitos e encaminhou mais de 7 mil profissionais ao mercado de trabalho.

Isso é prova de que o Sistema Fecomércio trabalha para transformar vidas, possibilitando oportunidades aos trabalhadores do comércio e, dessa forma, contribuindo diretamente para um setor mais forte, capaz e próspero. n