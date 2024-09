Fernando Barroso: Testemunho de um médico

Quanto vale um médico no mercado atual?

Fico lembrando de uma música do Caetano cantada exemplarmente pela a voz inconfundível de Elza Soares que diz "a carne mais barata do mercado é a carne negra" e com licença poética e parodiando o genial poeta, "a carne mais barata do mercado é a carne médica". Estão volumosamente em todos os lugares e pululam em todas as esquinas instagramaveis, socializadas nas redes X ou não.

A onde perdemos o bonde dessa história? Não seria a saúde o maior bem dos seres humanos? O assunto mais debatido em todos os palanques eleitorais? E prontamente esquecido após o fim da eleição e é sem dúvida a primeira a perder na divisão de verbas e investimentos deste país, pois se verdade não fosse, não teríamos inúmeras filas para uma simples cirurgia de vesícula biliar.

Profissão nobilíssima, desde a Grécia antiga, quando o médico era uma das principais autoridades para Reis e monarcas, pois os faziam permanecer vivos. Hoje não estamos mais nas grandes mesas de decisões sobre a saúde, esta coitada, agora é comandada por grupo de investidores que só visam lucro, e estão certos, porque negócio bom tem que dar lucro mesmo! Só que existe um grande equívoco aí, pois saúde não é negócio e as decisões relativas a mesma não podem ser tomadas por quem não pratica a medicina.

Levantemo-nos! Acordemos todos os médicos vocacionados e discípulos de Hipócrates!

Não podemos mais deixar a saúde ser vilipendiada, pois na realidade perdemos todos: pacientes, médicos e os senhores donos do poder, que nem sempre vão conseguir se tratar em Cleveland, pois o inesperado pode causar uma surpresa.

Medicina deve ser assunto de médicos, pacientes e do poder público, prioritariamente. Não sou contra a medicina privada, mas antes dela, precisamos de uma medicina acessível decente e que nenhum paciente morra nas filas ou portas de hospitais a espera de um atendimento minimamente decente.

Acordemos! O Falcão da realidade ronda todos os arranhas céus do Brasil! Urge uma revisão urgente desse modelo de saúde, das escolas médicas e da política de saúde desse país.