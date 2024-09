Lan Heping: 75 anos de brilhantismo, 50 anos de cooperação conjunta

O ano de 2024 marca o 75º aniversário da fundação da República Popular da China. Nos últimos 75 anos, sob a forte liderança do Partido Comunista da China (PCCh), o povo chinês tem buscado a excelência e a unidade em sua luta, abrindo com sucesso o caminho do socialismo com características chinesas e embarcando em uma nova jornada para promover de forma abrangente o grande rejuvenescimento da nação chinesa por meio da modernização chinesa.

A estrada é tão forte quanto o ferro, e agora os passos estão sendo dados do início ao fim. Desde o 18º Congresso Nacional do PCCh, o Comitê Central do Partido, com o presidente Xi Jinping em seu núcleo, adere à abordagem centrada no povo, continua promovendo o aprofundamento integral da reforma e criou uma nova situação devido ao desenvolvimento de alta qualidade da economia chinesa.

Do ano de 2012 até ao 2023, o PIB da China aumentou de 51,9 trilhões de RMB para 126,1 trilhões de RMB. A sua taxa de crescimento econômico está entre as principais economias do mundo, fazendo com que se trate de um maior contribuinte para o crescimento da economia mundial. A economia da China cresceu 5% em relação ao ano anterior no primeiro semestre de 2024, e o Fundo Monetário Internacional elevou a uma previsão de crescimento econômico da China para este ano de 5%.

Atualmente, a China já se tornou o maior país do mundo em comércio de mercadorias e em investimento externo e o segundo maior país em comércio de serviços e em uso de capital estrangeiro, sendo um importante parceiro comercial de quase 200 economias. A economia chinesa está transbordando de vitalidade, e continua sendo o motor de crescimento mais importante para a economia mundial.

Os ventos da reforma estão soprando vigorosamente, e os tambores estão batendo para nos incitar a começar de novo. A 3ª Sessão Plenária do 20º Comitê Central do PCCh realizada em julho, propôs mais de 300 iniciativas da reforma, elaborando claramente um novo plano para aprofundar ainda mais as reformas de todos os setores em busca da modernização chinesa, injetando uma certeza inestimável no mundo com mudanças e caos e trazendo mais oportunidades para o desenvolvimento e prosperidade de todos os países do mundo, inclusive o desenvolvimento do Brasil.

A Plenária enfatizou ao mesmo tempo que a modernização chinesa é uma modernização no caminho para o desenvolvimento pacífico, e que a China buscará firmemente uma política externa independente e de paz, promoverá a construção de uma comunidade com futuro compartilhado para a humanidade, colocará em prática os valores comuns de toda a humanidade, implementará a Iniciativa de Desenvolvimento Global, a Iniciativa de Segurança Global e a Iniciativa de Civilização Global, demonstrando o compromisso do país em proteger a paz mundial e contribuição da sabedoria chinesa para o progresso da civilização humana.

Este ano marca o 50º aniversário do estabelecimento de relações diplomáticas entre a China e o Brasil. Os dois chefes de Estado trocaram mensagens de congratulações para comemorar o aniversário. Na mensagem, o presidente Xi Jinping lembrou que a China está disposta, junto com o Brasil, a aproveitar os 50 anos das relações diplomáticas como um novo ponto de partida, continuar reforçando a sinergia entre as estratégias de desenvolvimento dos dois países, aprofundar as cooperações em todos os setores, enriquecer as relações sino-brasileiras com os novos conteúdos da época e impulsionar em conjunto uma comunidade sino-brasileira de futuro compartilhado. O presidente Lula disse na mensagem que nos próximos 50 anos, os dois países abrirão um novo caminho para estabelecer um futuro promissor com destino comum.

O Consulado-Geral da China em Recife está disposto a continuar desempenhando seu papel como uma ponte para intercâmbios e cooperações locais entre os dois países, implementando o consenso estratégico dos chefes de Estado dos dois países em prol da promoção da parceria estratégica abrangente China-Brasil a um novo nível.

Nos 75 anos de primavera e outono, a China na nova era continua vigorosa e próspera, e está impulsionando inabalavelmente o desenvolvimento de alta qualidade de acordo com o projeto elaborado pela 3ª Sessão Plenária do 20º Comitê Central do PCCh, abrindo uma perspectiva brilhante para o desenvolvimento da China; Nos 50 anos de parceria China-Brasil, as relações bilaterais entre as duas nações vem sucedendo da história e serão eternas e renovadas para o futuro. A China está disposta a trabalhar com o lado brasileiro para construir uma comunidade de futuro compartilhado para a humanidade entre a China e o Brasil e, em conjunto, criar os próximos "50 anos dourados" das relações entre a China e o Brasil.

Que a República Popular da China esteja sempre próspera! Que a amizade entre a China e o Brasil perdure para sempre!