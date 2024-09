Socorro França: A luta da pessoa com deficiência

A inquietude que rege o dia a dia daquele que atua com Direitos Humanos é inerente ao trabalho que atravessa o nosso cotidiano. O militante nunca deixa de ser, não há descanso. Isso porque tudo o que fazemos é influenciado por aquilo que acreditamos e não há como desvincular uma coisa da outra. Por isso, muitas vezes o que para alguns é somente trabalho, para nós é também luta.

É com essa inquietude e vontade de mudança que venho hoje falar, mais uma vez, sobre a luta pelos direitos das pessoas com deficiência. Essa é uma pauta forte de atuação da Secretaria dos Direitos Humanos do Ceará (Sedih) e que precisa estar sempre em foco, a fim de enfrentarmos, enquanto sociedade, os desafios que ainda aparecem frente à inclusão de todas as pessoas. Quando o governador Elmano de Freitas cria a Sedih, estabelece a Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência e fortalece essa atuação.

Os direitos das pessoas com deficiência são estabelecidos pela Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015) e buscam garantir a inclusão plena e a acessibilidade nas diversas áreas da vida. No último dia 21 de setembro, foi celebrado o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência e o objetivo dessa luta é que todas as pessoas tenham igualdade de direitos e oportunidades na sociedade. Esse é um movimento essencial para a defesa da dignidade humana, sempre com a intenção de combater o capacitismo, o preconceito contra pessoas com deficiência.

Já avançamos muito e hoje temos no Governo do Ceará uma força de trabalho conjunta, que envolve diversas pastas do Estado, a fim de fortalecer esses direitos e incluir as pessoas com deficiência. Na Sedih, entre outros serviços, contamos com equipe de intérpretes e tradutores da Língua Brasileira de Sinais (Libras), possibilitando que qualquer pessoa surda possa ser acompanhada em atendimentos presenciais ou online no setor público.

Ouvi do coordenador de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência da Sedih, Lucas Maia: "defender os direitos das pessoas com deficiência é celebrar a diversidade humana". Essa é a mensagem que queremos propagar. A essência de cada indivíduo é um importante elemento da nossa humanidade e proteger as diferenças é potencializar o progresso e a democracia. Vamos juntos nessa luta, promovendo a inclusão e a acessibilidade. n