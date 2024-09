Dárdano Nunes de Melo: O Dia Mundial do Turismo: Reflexões

Foto: Arquivo Pessoal Dárdano Nunes de Melo. Membro da Academia Cearense de Turismo.

A Organização Mundial do turismo, órgão da ONU, em 1970, criou o Dia Mundial do Turismo juntamente com a publicação do Estatuto do Turismo, no dia 27 de setembro, neste mesmo ano.

Esta atividade representará 11,4% da receita mundial e contribuirá com 12,2% da força de trabalho no mundo até o final deste quarto de século deste segundo milênio.

No período pandêmico esta participação do turismo caiu enormemente, mas já recupera os níveis anteriores; a Europa recuperou 90%, as Américas 85%, África 80%, Ásia cresceu 20%. Neste período da Covid dois Guias cariocas criaram o turismo Virtual on line, produzindo viagens imersivas com vídeos de 360graus e visão panorâmica dos lugares. Este tipo de turismo teve um crescimento de 73% (ver tecnologia metaverso), demonstrando que o turismo é um indispensável produto de consumo biopsicosomático.

Neste momento de véspera de eleições municipais, onde o município é a base territorial da atividade turística, o que se vê são os candidatos a prefeitos e vereadores não apresentando propostas neste segmento, demonstrando um grande despreparo e desconhecimento do fenômeno turístico. Sendo o turismo um significativo trampolim para o desenvolvimento, o desperdício de seu potencial representa uma lacuna imperdoável em suas políticas públicas. Esta falta de visão multitemática do turismo não os permite ver que não somente recursos naturais e culturais são passíveis de exploração turística, mas a produção de um atrativo artificial pode perfeitamente tornar o município em um destino turístico.

O planejamento do turismo a partir do ordenamento da unidade turística local associada a entornos com potencialidade podem formar polos de atratividade (produto aumentado) capazes de gerar forças magnéticas impulsionadoras de crescimento. Aproveitar o potencial local há que partir para uma capacitação do setor público e privado para se dar o take off (conhecimento é a base do desenvolvimento).

O Ceará (turismo de sol e praia) a nível nacional está consolidado, mas o Ceará e o Brasil, a nível internacional estão muito aquém de suas potencialidades. Quando e como reverteremos esta situação com uma tímida e mal planificada política de turismo?