Luciano Cesário: A linha de chegada da maratona eleitoral no Crajubar

Foto: Arquivo Pessoal Luciano Cesário. Coordenador de Jornalismo da rádio O POVO CBN Cariri.

Assim como no atletismo, a linha de chegada é o mais importante numa corrida eleitoral. Largar na frente gera otimismo e confiança, mas não necessariamente indica um horizonte exitoso. Em 45 dias de campanha, manter o pique é o maior desafio para não perder fôlego e ficar pelo caminho. No Crajubar, os candidatos às prefeituras de Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha se preparam para os últimos passos do longo trajeto até as urnas.

O cenário ainda é de indefinição nas três cidades mais populosas e de maior relevância política e econômica do Cariri. Em Juazeiro, a maior delas, o prefeito Glêdson Bezerra (Podemos), candidato à reeleição, aparece tecnicamente empatado com Fernando Santana (PT) na pesquisa Ipec divulgada no dia 19 passado, embora esteja à frente numericamente (45%X 41%).

Para reverter a desvantagem e cruzar a linha de chegada na frente do prefeito, Santana aposta na influência do ministro Camilo Santana e do presidente Lula, lideranças petistas mais bem avaliadas pelo eleitorado juazeirense. Ao mesmo tempo, tenta associar a imagem do oponente ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), rejeitado por 78% da população, conforme pesquisa Atlas Intel/O POVO de 19 de agosto.

Glêdson, por outro lado, acusa o adversário de "nacionalizar" o debate eleitoral. "Lula, Camilo e Elmano não governarão Juazeiro. Quem governará Juazeiro será o prefeito", afirmou o candidato do Podemos em sabatina que conduzi na rádio O POVO CBN Cariri.

No Crato e em Barbalha, os candidatos do PT André Barreto e Guilherme Saraiva, respectivamente, lançam mão da mesma estratégia de Santana. As imagens e falas de Camilo e Lula são exploradas exaustivamente na campanha das redes, ruas e no rádio.

Apesar da forte influência eleitoral do presidente, o candidato da oposição cratense, Dr. Aloísio (União), apareceu liderando a pesquisa Atlas Intel/O POVO divulgada dia 19 deste mês, com 48,8% das intenções de voto, contra 41,6% de Barreto e 4,2% de Lucas Brasil (PSDB).

Em Barbalha, embora nenhuma pesquisa tenha sido divulgada, a disputa também é marcada por equilíbrio diante do histórico de acirramento entre os dois grupos políticos que duelam pelo poder há décadas.

A linha de chegada, em 6 de outubro, dirá se as táticas dos postulantes funcionaram. Por ora, prevalece a incerteza. Aliás, é ela o maior combustível para os corredores (ou candidatos) não desistirem da maratona.