Andréa Benevides: A luta contra sedentarismo começa na escola

O grande desafio da saúde pública está em tornar os sedentários em ativos, buscando o efeito preventivo/curador da atividade física sobre diversas doenças. Apesar dos benefícios com a prática regular de exercícios estarem bem discutidos, a porcentagem de sedentários ainda é muito alta. Ações de educação em saúde tornam-se cruciais para gerar mudanças a curto, médio e longo prazo, em ambientes que facilitem envolvimento, mobilização e participação.

A escola apresenta todas essas características e, ao contrário das estratégias que vêm sendo lançadas para promoção da saúde, a Secretaria de Educação do Estado do Ceará, junto com Secretarias Municipais, tem garantido apenas uma hora de aula de Educação Física por semana. Escolas que possuíam duas ou três aulas, diminuíram a carga horária após a publicação das orientações complementares aos estabelecimentos de ensino para o ano letivo.

A tarefa de desenvolver uma estratégia promissora para o embate aos inúmeros problemas de saúde, que afetam nossa sociedade, deve iniciar na escola. Ela possui um papel relevante no processo educativo, de formação de crianças e jovens, não somente no esporte em si, mas também no desenvolvimento humano, motor, crítico, desafiador, social e cultural. A promoção de saúde parte de processos educativos, sendo baseada na construção de estilos de vida saudáveis, bem como na criação de ambientes favoráveis à saúde.

Entendendo a urgência de ampliar a carga horária da Educação Física na escola, o Conselho Regional de Educação Física (CREF5) lançou a campanha 'Mais Aulas de Educação Física', buscando apoio de gestores da Educação, políticos, professores, pesquisadores e profissionais para apresentar a importância do tema e alertar a sociedade.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), até 5 milhões de mortes por ano poderiam ser evitadas se a população, no mundo, fosse mais ativa. É necessário que a escola seja protagonista nessa mudança, estimulando ações multissetoriais, envolvendo a educação, para oferecer oportunidades aos jovens de serem ativos. n