Foto: FERNANDA BARROS O programa Nutep, da UFC, promove terapias para crianças com microcefalia. Na foto, Lavigne, de 8 anos, filha de Sheila Noberto, de 42.

A pauta tinha como objetivo acompanhar uma tarde das mães e filhos assistidos pelo Núcleo de Tratamento e Estimulação Precoce (Nutep), da UFC, que realiza terapias para auxiliar crianças diagnosticadas com microcefalia. Fotografar as nuances desses processos foi bastante desafiador, mas tudo valeu a pena no momento em que as mães vibravam com cada conquista de seus filhos. A foto busca representar essas vitórias e a fé de que eles terão um futuro melhor, graças a iniciativas como a do Núcleo.