O ITA Ceará e o Ceará no mundo

Foto: O POVO Roberto Macêdo, empresário

Tive a oportunidade de estar presente no Palácio da Abolição (19/09), na solenidade de assinatura da ordem de serviço para início da implantação do campus cearense do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), na Base Aérea de Fortaleza. As falas dos ministros da Educação e da Defesa, do governador do Estado e do comandante da Aeronáutica sobre esse projeto externaram orgulho do feito de trazer ao Ceará e ao Nordeste uma instituição de qualidade destacada na formação de engenheiros.

Como cearense, tenho esse mesmo orgulho por estarmos recebendo em nossa terra a primeira estrutura de formação acadêmica do ITA fora de São José dos Campos/SP e, também, pelas escolas do Ceará que, preparando bem seus alunos, têm ocupado 40% das vagas ofertadas anualmente por essa instituição.

Os cursos inéditos de graduação em Engenharia de Energias Renováveis e em Engenharia de Sistemas que teremos no ITA Ceará fortalecerão diretamente a liderança cearense na implantação do Parque Tecnológico e Industrial para a produção do Hidrogênio Verde, que é a energia do futuro, e o endereço do nosso hub de sistemas submarinos de fibra óptica, que é o segundo do mundo, pouco atrás do entroncamento digital de Fujairah, nos Emirados Árabes Unidos.

O sonho de ter o ITA no Ceará vem de longe, e a FIEC tem participado diretamente desse esforço. Programas como o Inova Ceará e o Projeto Setores Portadores de Futuro já procuravam unir a iniciativa privada, os governos e a academia na criação de condições para isso, de tal maneira que a nossa Federação, com sua estrutura técnica e de laboratórios, está preparada para integrar a cadeia de formação dos iteanos.

No artigo "Inovação e valorização dos nossos talentos" (OPOVO, 13/06/2012), expressei uma das minhas preocupações com relação ao fato de termos altas aprovações no ITA e, ao mesmo tempo, baixa capacidade de atração desses jovens para trabalharem no Ceará depois de formados. Agora, com a potencialização do H2V, com o ponto de conexões digitais e o campus do ITA, temos assegurado as condições para o salto econômico e social ao qual somos vocacionados. n